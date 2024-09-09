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Пицца с баклажанами: как сделать идеальное блюдо осени

Баклажанная пицца: новый взгляд на классическое блюдо
1:32
Еда

Найти применение урожаю баклажанов легко! Попробуйте вдохновиться итальянской кухней и приготовьте необычную пиццу с этим ярким овощем.

Баклажанная пицца: новый взгляд на классическое блюдо
Фото: Mmm... pizza night Uploaded by Fæ by jeffreyw, CC BY 2.0

Баклажаны — традиционный ингредиент средиземноморской кухни, так что пицца с ними не должна вызывать удивление. Простое и ароматное блюдо с баклажанами может стать фаворитом осени, уверяют эксперты из "Едим Дома".

Для приготовления вам понадобятся: два средних баклажана, 170 г хлеба, 100 г пармезана, два куриных яйца, одна моцарелла, 100 г томатной пасты (пассаты), одна столовая ложка оливкового масла, базилик, орегано и соль по вкусу.

Начните с очистки баклажанов и нарежьте их кубиками. Затем отварите их в подсоленной воде в течение 15 минут, остудите и переложите в миску. Добавьте тертый пармезан, травы и заранее замоченный хлеб. Хорошо перемешайте все ингредиенты и переложите смесь в форму для выпечки, аккуратно разровняйте.

Затем сбрызните основу оливковым маслом, выложите на нее кусочки моцареллы и слой томатной пасты. По желанию можно добавить больше специй, но если вкус уже сбалансирован, отправляйте пиццу в духовку, разогретую до 180°C. Выпекайте около 30 минут.

Как только пицца будет готова, дайте ей немного остыть, украсьте листьями свежего базилика и подавайте к столу!

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты. Небольшую пиццу иногда называют пиццеттой. Повар, специализирующийся на приготовлении пиццы, — пиццайоло.
 

Моцаре́лла моццаре́лла (ит. mozzarella) — молодой сыр итальянского происхождения, родом из региона Кампания, один из наиболее известных видов вытяжного сыра (паста филата). Классическая моцарелла (итал. mozzarella di bufala campana) производится из молока чёрных буйволиц, однако в продаже практически всегда присутствует моцарелла из коровьего молока. Этот сыр продают в виде белых шариков, замоченных в рассоле, так как он долго не хранится. Также бывает твердой, как обычный сыр, такую используют для горячих блюд. Выпускается и копчёная моцарелла (итал. mozzarella affumicata).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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