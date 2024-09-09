Просто и вкусно: готовим сочную лазанью

Рецепт приготовления вкусной лазаньи

1:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Разогрейте духовку

Установите духовку на температуру, указанную на упаковке лазаньи.

Фото: commons.wikimedia.org by Schellenberg, CC BY 3.0

Приготовьте лапшу

Вскипятите большую кастрюлю воды и добавьте листы для лазаньи. Готовьте их в соответствии с инструкциями на упаковке, пока они не станут аль денте (приготовленными, но все еще слегка твердыми). Слейте воду и отложите ее в сторону.

Приготовьте мясной соус

В большой сковороде готовьте фарш до тех пор, пока он не подрумянится. Добавьте нарезанный кубиками лук и измельченный чеснок и готовьте их, пока они не станут мягкими. Влейте томатный соус и приправьте его солью, перцем и итальянскими травами. Тушите соус около 10-15 минут.

Сырная смесь

В отдельной миске смешайте сыр рикотта, тертый сыр пармезан, взбитые яйца, а также щепотку соли и перца. Смешайте их вместе до однородности.

Собираем лазанью

В форму для запекания выложите на дно тонкий слой мясного соуса. Сверху выложите лист для лазаньи. Намажьте слоем сырной смеси, а затем слоем мясного соуса.

Повторяйте эти слои, пока у вас не закончатся ингредиенты, завершая слоем мясного соуса сверху.

Добавьте сырную начинку

Верхний слой мясного соуса посыпать тертым сыром моцарелла и тертым сыром пармезан.

Выпекаем лазанью

Накройте форму для запекания фольгой и поставьте ее в разогретую духовку. Выпекайте около 30-40 минут, или пока сыр не расплавится и не начнет пузыриться. Снимите фольгу в течение последних 10 минут, чтобы сыр слегка подрумянился.

После выпечки достаньте лазанью из духовки и дайте ей постоять около 10 минут.

Уточнения

Лаза́нья (итал. lasagne) — макаронное изделие, тонкий лист теста в форме квадрата или прямоугольника, а также блюдо итальянской кухни, традиционно приготовляемое из тонких листов теста (собственно и называющихся лазанья) со слоями различной начинки. По-итальянски блюдо, в отличие от используемых для него макаронных изделий, может называться лаза́нья аль фо́рно (итал. lasagne al forno).



