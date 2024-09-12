Испанский омлет с картофелем: его можно готовить из сырого или заранее отваренного картофеля

Испанский омлет с картофелем — популярное и питательное блюдо, которое обычно готовят на завтрак или ужин. В состав блюда входят различные овощи, такие как перец, помидоры и кабачки, а также грибы. Приготовление омлета занимает мало времени, однако картофель необходимо нарезать тонкими пластинками для равномерной прожарки. Если у вас уже есть варёный картофель, процесс готовки значительно ускоряется.
Испанский омлет с картофелем — это вкусное и сытное блюдо, которое можно приготовить на завтрак или ужин. Для его приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:
Приготовление
Испанская торти́лья (картофельная тортилья; исп. tortilla de patatas) — яичница на оливковом масле из куриных яиц с картофелем. Наряду с паэльей и гаспачо является одним из наиболее узнаваемых блюд испанской кухни. Часто подаётся на завтрак. В испанских барах тортилья, сервированная в бутерброде, предлагается в качестве закуски. Обнаруживает сходство с итальянской фриттатой или белорусской дрочёной.
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