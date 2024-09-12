Испанский омлет с картофелем: его можно готовить из сырого или заранее отваренного картофеля

Омлет с картофелем: это популярное испанское блюдо едят на завтрак и на ужин

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Испанский омлет с картофелем — популярное и питательное блюдо, которое обычно готовят на завтрак или ужин. В состав блюда входят различные овощи, такие как перец, помидоры и кабачки, а также грибы. Приготовление омлета занимает мало времени, однако картофель необходимо нарезать тонкими пластинками для равномерной прожарки. Если у вас уже есть варёный картофель, процесс готовки значительно ускоряется.

Фото: commons.wikimedia.org by Kolforn, CC BY-SA 4.0

Испанский омлет с картофелем — это вкусное и сытное блюдо, которое можно приготовить на завтрак или ужин. Для его приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

5 яиц;

4 крупных картофеля;

300 г шампиньонов;

1 луковица;

1 стакан оливкового масла;

5 г соли.

Приготовление

Подготовьте все ингредиенты. Шампиньоны протрите салфеткой и нарежьте тонкими ломтиками. Лук мелко нарежьте. На сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте шампиньоны, часто их перемешивая в течение 10 минут. Картофель нарежьте ломтиками толщиной примерно 5-8 мм. В глубокой сковороде разогрейте оставшееся оливковое масло и жарьте на нём на умеренном огне лук и картофель, посолив и не забывая часто помешивать (готовить картофель с луком нужно около 15-20 минут). Картофель должен размягчиться. Взбейте яйца в большой миске. Переложите картофель с луком в миску с яйцами, добавьте грибы и соль, перемешайте. Слейте из сковороды почти всё масло, оставив примерно 2 столовые ложки. Прибавьте огонь, вылейте яичную массу и жарьте, пока она снизу не подрумянится. Аккуратно переверните омлет (удобно делать это при помощи тарелки), и жарьте его до румяности с другой стороны. Переверните омлет таким же образом ещё пару раз.

Уточнения

Испанская торти́лья (картофельная тортилья; исп. tortilla de patatas) — яичница на оливковом масле из куриных яиц с картофелем. Наряду с паэльей и гаспачо является одним из наиболее узнаваемых блюд испанской кухни. Часто подаётся на завтрак. В испанских барах тортилья, сервированная в бутерброде, предлагается в качестве закуски. Обнаруживает сходство с итальянской фриттатой или белорусской дрочёной.



