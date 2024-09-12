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Щи с фаршем: не менее вкусные, чем традиционные, а готовятся в разы быстрее

Щи с фаршем: много свежих овощей, обжаренный мясной фарш, зелень и душистые специи
1:34
Еда

Щи с фаршем — традиционное русское блюдо, которое готовится из мясного фарша, капусты, картофеля, болгарского перца, лука, помидоров, растительного масла, зелени петрушки, соли, душистого перца, лаврового листа и копчёной паприки. Это вкусное и сытное первое блюдо, которое можно быстро приготовить для всей семьи.

Щи с фаршем: много свежих овощей, обжаренный мясной фарш, зелень и душистые специи
Фото: commons.wikimedia.org by Ostolob, PDM

Ингредиенты:

  • 400 г мясного фарша,
  • 4 картофелины,
  • 1 луковица,
  • 400 г капусты,
  • 1 сладкий перец (красного цвета),
  • 3 ст. л. протёртых помидоров,
  • пучок петрушки,
  • 2 ст. л. растительного масла,
  • соль, перец, копчёная паприка — по вкусу,
  • лавровый лист.

Приготовление

  1. Нарежьте картошку соломкой, залейте водой и поставьте вариться.
  2. Нарежьте лук и перец соломкой, обжарьте на растительном масле до золотистого цвета, добавьте капусту и обжаривайте ещё 3 минуты.
  3. Добавьте фарш, перемешайте, влейте томаты или томатную пасту и обжаривайте ещё 3 минуты. Посолите.
  4. Переложите содержимое сковороды в кастрюлю к кипящему картофелю, доведите до кипения и варите 15 минут. Добавьте стебли петрушки и душистый перец.
  5. За 5 минут до конца варки добавьте копчёную паприку и лавровый лист. Посолите.
  6. В готовые щи добавьте рубленую зелень петрушки и дайте супу настояться 30 минут.

 

Уточнения

Щи — классическое национальное блюдо русской кухни, многокомпонентный заправочный суп, основу которого составляет рубленая белокочанная свежая или квашеная капуста, реже капустная рассада или савойская капуста, приготовляемый на костном или мясокостном или рыбном бульоне, грибном, овощном или крупяном отваре. Щи бывают вегетарианскими грибными, а также мясными, с птицей и рыбными. Помимо капусты в зависимости от рецепта в щи добавляют картофель, крупы, свежие помидоры и яблоки. Щи традиционно сервируют с пирожками, ватрушками, кулебякой, гречневой кашей или крупеником, для забелки подают сметану. Наряду с борщом очень распространённое и популярное в русской кухне первое горячее блюдо.

Фарш (от лат. farcire — «начинять» или от фр. farce через нем. Farce — «начинка») — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).
В широком значении фаршем называют любую начинку для кулинарных изделий (например яично-рисовый фарш для пирожков). Фарш может состоять из одного или нескольких видов компонентов. Способы измельчения: пропускание через мясорубку, рубление или нарезание вручную до состояния однородной массы.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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