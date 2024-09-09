Рецепт восхитительных оладий из куриного фарша и кабачка

Оладьи из куриного фарша и кабачка — пошаговый рецепт

0:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем вашему вниманию рецепт восхитительных оладий из куриного фарша и кабачка. Блюдо станет идеальным ужином. Рассказываем, как его приготовить.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

Кабачок — 200 г

Куриный фарш — 1 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Майонез — 50 г

Яйцо — 2 шт.

Укроп — 4 веточки

Подсолнечное масло — 2 ст.л.

Соль — по вкусу

Приготовление:

Нарезать кабачок средними кусочками. Измельчить их с помощью блендера. Нашинковать укроп. Пропустить чеснок через пресс. В миске соединить куриный фарш, кабачок, укроп, чеснок, яйца, майонез и соль. Перемешать. Налить на сковороду подсолнечное масло. Разогреть и обжарить оладьи. Приятного аппетита!