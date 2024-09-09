Рецепт восхитительных оладий из куриного фарша и кабачка
Оладьи из куриного фарша и кабачка — пошаговый рецепт
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Представляем вашему вниманию рецепт восхитительных оладий из куриного фарша и кабачка. Блюдо станет идеальным ужином. Рассказываем, как его приготовить.
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Ингредиенты:
- Кабачок — 200 г
- Куриный фарш — 1 шт.
- Чеснок — 3 зубчика
- Майонез — 50 г
- Яйцо — 2 шт.
- Укроп — 4 веточки
- Подсолнечное масло — 2 ст.л.
- Соль — по вкусу
Приготовление:
- Нарезать кабачок средними кусочками. Измельчить их с помощью блендера.
- Нашинковать укроп.
- Пропустить чеснок через пресс.
- В миске соединить куриный фарш, кабачок, укроп, чеснок, яйца, майонез и соль. Перемешать.
- Налить на сковороду подсолнечное масло. Разогреть и обжарить оладьи. Приятного аппетита!
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру