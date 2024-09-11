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Гречневые котлеты с грибами: идеальный ужин для тех, кто не ест мясо

Постные гречневые котлеты с грибами: для их приготовления подойдёт и вчерашняя отварная гречка
1:22
Еда

Гречневые котлеты с грибами — постный и сытный вариант ужина. Это блюдо несложно приготовить, а если у вас осталась варёная гречка, время готовки сократится ещё больше. Не забудьте дать тесту постоять, чтобы развилась клейковина, которая не даст котлетам развалиться при жарке.

Постные гречневые котлеты с грибами: для их приготовления подойдёт и вчерашняя отварная гречка
Фото: flickr.com by Lablascovegmenu, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • 1 луковица;
  • 350 г гречки;
  • мука;
  • 150 г размороженных лесных грибов (можно взять также свежие или замороженные шампиньоны);
  • 2 солёных огурца;
  • свежемолотый чёрный перец;
  • растительное масло;
  • соль.

Приготовление

  1. Отварите гречку в подсоленной воде до готовности (она должна быть хорошо разваренной).
  2. Обжарьте мелко нарезанный лук в растительном масле в течение 4-5 минут. Добавьте грибы и жарьте ещё 5 минут, помешивая.
  3. Смешайте отварную гречку, лук и грибы в глубокой миске, поперчите и добавьте муку, чтобы получилось густое тесто. Оставьте на 30-60 минут.
  4. Разогрейте масло в сковороде и столовой ложкой выложите гречневое тесто на расстоянии друг от друга. Жарьте на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Подавайте гречневые котлеты с грибами тёплыми, с солёными огурцами.

Уточнения

Гре́чка:

  • Гречка, или греча — крупа из гречихи посевной (Fagopyrum esculentum), а также каша из этой крупы.
  • Гречка (лат. Paspalum) — род растений семейства Злаки, не путать с гречихой (Fagopyrum) из семейства Гречишные.

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. В современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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