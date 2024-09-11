Гречневые котлеты с грибами: идеальный ужин для тех, кто не ест мясо

Постные гречневые котлеты с грибами: для их приготовления подойдёт и вчерашняя отварная гречка

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Гречневые котлеты с грибами — постный и сытный вариант ужина. Это блюдо несложно приготовить, а если у вас осталась варёная гречка, время готовки сократится ещё больше. Не забудьте дать тесту постоять, чтобы развилась клейковина, которая не даст котлетам развалиться при жарке.

Фото: flickr.com by Lablascovegmenu, CC BY 2.0

Ингредиенты:

1 луковица;

350 г гречки;

мука;

150 г размороженных лесных грибов (можно взять также свежие или замороженные шампиньоны);

2 солёных огурца;

свежемолотый чёрный перец;

растительное масло;

соль.

Приготовление

Отварите гречку в подсоленной воде до готовности (она должна быть хорошо разваренной). Обжарьте мелко нарезанный лук в растительном масле в течение 4-5 минут. Добавьте грибы и жарьте ещё 5 минут, помешивая. Смешайте отварную гречку, лук и грибы в глубокой миске, поперчите и добавьте муку, чтобы получилось густое тесто. Оставьте на 30-60 минут. Разогрейте масло в сковороде и столовой ложкой выложите гречневое тесто на расстоянии друг от друга. Жарьте на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Подавайте гречневые котлеты с грибами тёплыми, с солёными огурцами.

Уточнения

Гре́чка:



Гречка , или греча — крупа из гречихи посевной ( Fagopyrum esculentum ), а также каша из этой крупы.

, или греча — крупа из гречихи посевной ( ), а также каша из этой крупы. Гречка (лат. Paspalum ) — род растений семейства Злаки, не путать с гречихой ( Fagopyrum ) из семейства Гречишные.

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. В современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.

