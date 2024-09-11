Гречневые котлеты с грибами: идеальный ужин для тех, кто не ест мясо

Гречневые котлеты с грибами — постный и сытный вариант ужина. Это блюдо несложно приготовить, а если у вас осталась варёная гречка, время готовки сократится ещё больше. Не забудьте дать тесту постоять, чтобы развилась клейковина, которая не даст котлетам развалиться при жарке.
Ингредиенты:
Приготовление
Подавайте гречневые котлеты с грибами тёплыми, с солёными огурцами.
Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. В современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.
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