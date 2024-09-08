Готовим очень вкусный салат из креветок и авокадо
Рецепт полезного салата из креветок и авокадо
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Представляем вашему вниманию рецепт полезного салата из креветок и авокадо. Приготовить его довольно просто. Рассказываем, как именно.
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM
Ингредиенты:
- Креветки — 200 г
- Авокадо— 1 шт.
- Огурец — 1 шт.
- Салатные листья — 100 г
- Зелёный лук — 2 шт.
- Лимон — 1 шт.
- Оливковое масло — 2 ст.л.
- Соль — по вкусу
Приготовление:
- Отварить креветки. Дать им время остыть. Очистить.
- Выжать немного сока из лимона.
- В ёмкости смешать лимонный сок, оливковое масло и соль.
- Мелко нарезать зелёный лук, а авокадо и огурец — кубиками.
- Порвать салатные листья и положить их в миску.
- Добавить зелёный лук, огурец, креветки и авокадо. Заправить салат и перемешать. Блюдо готово!
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру