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Готовим очень вкусный салат из креветок и авокадо

Рецепт полезного салата из креветок и авокадо
0:54
Еда

Представляем вашему вниманию рецепт полезного салата из креветок и авокадо. Приготовить его довольно просто. Рассказываем, как именно.

Рецепт полезного салата из креветок и авокадо
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Ингредиенты:

  • Креветки — 200 г
  • Авокадо— 1 шт.
  • Огурец — 1 шт.
  • Салатные листья — 100 г
  • Зелёный лук — 2 шт.
  • Лимон — 1 шт.
  • Оливковое масло — 2 ст.л.
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Отварить креветки. Дать им время остыть. Очистить.
  2. Выжать немного сока из лимона.
  3. В ёмкости смешать лимонный сок, оливковое масло и соль.
  4. Мелко нарезать зелёный лук, а авокадо и огурец — кубиками.
  5. Порвать салатные листья и положить их в миску.
  6. Добавить зелёный лук, огурец, креветки и авокадо. Заправить салат и перемешать. Блюдо готово!

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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