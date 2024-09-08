Готовим очень вкусный салат из креветок и авокадо

Рецепт полезного салата из креветок и авокадо

0:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем вашему вниманию рецепт полезного салата из креветок и авокадо. Приготовить его довольно просто. Рассказываем, как именно.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Ингредиенты:

Креветки — 200 г

Авокадо— 1 шт.

Огурец — 1 шт.

Салатные листья — 100 г

Зелёный лук — 2 шт.

Лимон — 1 шт.

Оливковое масло — 2 ст.л.

Соль — по вкусу

Приготовление:

Отварить креветки. Дать им время остыть. Очистить. Выжать немного сока из лимона. В ёмкости смешать лимонный сок, оливковое масло и соль. Мелко нарезать зелёный лук, а авокадо и огурец — кубиками. Порвать салатные листья и положить их в миску. Добавить зелёный лук, огурец, креветки и авокадо. Заправить салат и перемешать. Блюдо готово!