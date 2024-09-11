Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
”Роснефть” внедряет новые технологии для повышения операционной эффективности
Антицеллюлитный скраб с корицей: рецепт и преимущества для вашей кожи
Начинаем знакомство с Ираном: от древних руин до живописных парков
Хотите отдохнуть в дороге? Выбирайте правильное место в автобусе по этим советам
Как создать продуктивное рабочее пространство у себя дома
Мантуров оценил возможность возвращения покинувших Россию автоконцернов
Золотая зола: как садоводы могут использовать этот ценный органический материал
Преимущества ходьбы на беговой дорожке
Крупные серьги: каким девушкам стоит избегать массивных украшений?

Соте из баклажанов на зиму: лёгкая овощная закуска или гарнир к картошке, мясу или макаронам

Соте из баклажанов на зиму: для него понадобятся ещё помидоры и сладкий перец
2:21
Еда

Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных блюд является соте из баклажанов. Это вкусное и ароматное блюдо можно приготовить разными способами. В этом рецепте мы расскажем вам, как приготовить вкусное соте из баклажанов на зиму.

Соте из баклажанов на зиму: для него понадобятся ещё помидоры и сладкий перец
Фото: commons.wikimedia.org by Chaojoker, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

  • помидоры — 1 кг;
  • репчатый лук — 500 г;
  • морковь — 400 г;
  • сладкий перец — 500 г;
  • баклажаны — 1,3 кг;
  • чеснок — 1 головка;
  • рафинированное растительное масло — 100 мл;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • соль — 1 ст. л.;
  • молотый красный перец — 1/2 ч. л.;
  • столовый уксус — 2 ст. л.

Приготовление

  1. Подготовьте банки и крышки: вымойте их, простерилизуйте над паром или в микроволновке и высушите.
  2. Вымойте помидоры, опустите их в кипящую воду на 1 минуту, затем переложите в дуршлаг и остудите. Очистите от кожуры и пробейте блендером.
  3. Очистите лук и нарежьте его полукольцами. Морковь очистите, вымойте и нарежьте тонкой соломкой. Сладкий перец вымойте, разрежьте пополам, удалите семена и перегородки, нарежьте ломтиками.
  4. Баклажаны вымойте и нарежьте небольшими кубиками. Чеснок мелко порубите.
  5. Нагрейте растительное масло в кастрюле с толстым дном и добавьте морковь. Жарьте, помешивая, до золотистого цвета примерно 5 минут.
  6. Добавьте репчатый лук и сладкий перец, готовьте ещё 5 минут на среднем огне.
  7. Добавьте баклажаны, жарьте ещё 10 минут.
  8. Выложите к баклажанам пюре из помидоров, соль, сахар и красный перец, готовьте ещё 20 минут.
  9. Добавьте столовый уксус, перемешайте и разложите соте по заранее простерилизованным банкам. Закатайте крышками, переверните вверх дном и укутайте одеялом. Оставьте остывать полностью.

Соте из баклажанов можно подавать как холодную овощную закуску, лёгкий гарнир к мясу или птице, а также как дополнение к отварному картофелю или макаронам.

 

Уточнения

Соте:

  • Соте — тушение мяса и овощей в соусе и небольшом количестве масла; блюдо, приготовленное таким методом. Посуда для приготовление соте называется сотейник.
  • Соте, Клод (1924—2000) — французский режиссёр.

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение. Съедобен только плод. В ботаническом смысле это ягода, в кулинарном смысле рассматривается как овощ. Родина — субтропики Азии.
Слово «баклажан» восходит к древнеиндийскому санскриту. Название «eggplant» было придумано в Великобритании.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Как избавиться от седины без окрашивания: эффективные методы

Седые волосы долгое время воспринимались как проблема, но отношение к ним постепенно меняется.

Секреты борьбы с сединой: что на самом деле работает
Маринад для куриных окорочков: в его составе — кефир, соус барбекю и ещё пять ингредиентов
Куриные окорочка, запечённые в самом вкусном маринаде: такие вы ещё не пробовали
4 лучших упражнения, которые избавят вас от висящего живота
Эти ароматы неприятны окружающим: какие парфюмы не стоит выбирать
Замена российского газа на американский СПГ стала большой проблемой для промышленности ЕС Олег Артюков Вертолёт Ми-35М. Легендарный "Крокодил" в современной интерпретации Дмитрий Плотников Театр на Трубной открыл сезон яркой премьерой — "Дамой с камелиями" Анжела Якубовская
Лаваш, творог и немного сметаны: идеальный рецепт для ленивого завтрака
Минимализм и сложные оттенки: как сделать маленькую гостиную визуально больше и элегантнее
Самые дорогие породы кошек: топ-3
Самые дорогие породы кошек: топ-3
Последние материалы
Как создать продуктивное рабочее пространство у себя дома
Мантуров оценил возможность возвращения покинувших Россию автоконцернов
Золотая зола: как садоводы могут использовать этот ценный органический материал
Соте из баклажанов на зиму: для него понадобятся ещё помидоры и сладкий перец
Преимущества ходьбы на беговой дорожке
Крупные серьги: каким девушкам стоит избегать массивных украшений?
Минфин увеличивает золотовалютные резервы
На Кубани около 50 тысяч человек побывали в походах в 2024 году
Натуральный уход за кожей: какие овощи подойдут для домашних масок?
Названы районы Москвы с самыми низкими ценами на новостройки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.