Соте из баклажанов на зиму: лёгкая овощная закуска или гарнир к картошке, мясу или макаронам

Соте из баклажанов на зиму: для него понадобятся ещё помидоры и сладкий перец

2:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных блюд является соте из баклажанов. Это вкусное и ароматное блюдо можно приготовить разными способами. В этом рецепте мы расскажем вам, как приготовить вкусное соте из баклажанов на зиму.

Фото: commons.wikimedia.org by Chaojoker, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

помидоры — 1 кг;

репчатый лук — 500 г;

морковь — 400 г;

сладкий перец — 500 г;

баклажаны — 1,3 кг;

чеснок — 1 головка;

рафинированное растительное масло — 100 мл;

сахар — 1 ст. л.;

соль — 1 ст. л.;

молотый красный перец — 1/2 ч. л.;

столовый уксус — 2 ст. л.

Приготовление

Подготовьте банки и крышки: вымойте их, простерилизуйте над паром или в микроволновке и высушите. Вымойте помидоры, опустите их в кипящую воду на 1 минуту, затем переложите в дуршлаг и остудите. Очистите от кожуры и пробейте блендером. Очистите лук и нарежьте его полукольцами. Морковь очистите, вымойте и нарежьте тонкой соломкой. Сладкий перец вымойте, разрежьте пополам, удалите семена и перегородки, нарежьте ломтиками. Баклажаны вымойте и нарежьте небольшими кубиками. Чеснок мелко порубите. Нагрейте растительное масло в кастрюле с толстым дном и добавьте морковь. Жарьте, помешивая, до золотистого цвета примерно 5 минут. Добавьте репчатый лук и сладкий перец, готовьте ещё 5 минут на среднем огне. Добавьте баклажаны, жарьте ещё 10 минут. Выложите к баклажанам пюре из помидоров, соль, сахар и красный перец, готовьте ещё 20 минут. Добавьте столовый уксус, перемешайте и разложите соте по заранее простерилизованным банкам. Закатайте крышками, переверните вверх дном и укутайте одеялом. Оставьте остывать полностью.

Соте из баклажанов можно подавать как холодную овощную закуску, лёгкий гарнир к мясу или птице, а также как дополнение к отварному картофелю или макаронам.

Уточнения

Соте:



Соте — тушение мяса и овощей в соусе и небольшом количестве масла; блюдо, приготовленное таким методом. Посуда для приготовление соте называется сотейник.

Соте, Клод (1924—2000) — французский режиссёр.

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение. Съедобен только плод. В ботаническом смысле это ягода, в кулинарном смысле рассматривается как овощ. Родина — субтропики Азии.

Слово «баклажан» восходит к древнеиндийскому санскриту. Название «eggplant» было придумано в Великобритании.

