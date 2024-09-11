Соте из баклажанов на зиму: лёгкая овощная закуска или гарнир к картошке, мясу или макаронам

Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных блюд является соте из баклажанов. Это вкусное и ароматное блюдо можно приготовить разными способами. В этом рецепте мы расскажем вам, как приготовить вкусное соте из баклажанов на зиму.
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Ингредиенты:
помидоры — 1 кг;
репчатый лук — 500 г;
морковь — 400 г;
сладкий перец — 500 г;
баклажаны — 1,3 кг;
чеснок — 1 головка;
рафинированное растительное масло — 100 мл;
сахар — 1 ст. л.;
соль — 1 ст. л.;
молотый красный перец — 1/2 ч. л.;
столовый уксус — 2 ст. л.
Приготовление
Подготовьте банки и крышки: вымойте их, простерилизуйте над паром или в микроволновке и высушите.
Вымойте помидоры, опустите их в кипящую воду на 1 минуту, затем переложите в дуршлаг и остудите. Очистите от кожуры и пробейте блендером.
Очистите лук и нарежьте его полукольцами. Морковь очистите, вымойте и нарежьте тонкой соломкой. Сладкий перец вымойте, разрежьте пополам, удалите семена и перегородки, нарежьте ломтиками.
Баклажаны вымойте и нарежьте небольшими кубиками. Чеснок мелко порубите.
Нагрейте растительное масло в кастрюле с толстым дном и добавьте морковь. Жарьте, помешивая, до золотистого цвета примерно 5 минут.
Добавьте репчатый лук и сладкий перец, готовьте ещё 5 минут на среднем огне.
Добавьте баклажаны, жарьте ещё 10 минут.
Выложите к баклажанам пюре из помидоров, соль, сахар и красный перец, готовьте ещё 20 минут.
Добавьте столовый уксус, перемешайте и разложите соте по заранее простерилизованным банкам. Закатайте крышками, переверните вверх дном и укутайте одеялом. Оставьте остывать полностью.
Соте из баклажанов можно подавать как холодную овощную закуску, лёгкий гарнир к мясу или птице, а также как дополнение к отварному картофелю или макаронам.
Соте — тушение мяса и овощей в соусе и небольшом количестве масла; блюдо, приготовленное таким методом. Посуда для приготовление соте называется сотейник.
Соте, Клод (1924—2000) — французский режиссёр.
Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение. Съедобен только плод. В ботаническом смысле это ягода, в кулинарном смысле рассматривается как овощ. Родина — субтропики Азии.
Слово «баклажан» восходит к древнеиндийскому санскриту. Название «eggplant» было придумано в Великобритании.