Рагу с куриным филе и овощами: вкусное и полезное, запекается в духовке

Рагу с куриным филе и баклажанами: сочетание овощей может меняться в зависимости от наличия

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Овощное рагу с курицей и баклажанами — вкусное и питательное блюдо, которое легко приготовить.

Фото: commons.wikimedia.org by Hoyabird8, CC BY-SA 3.0

Для этого вам понадобятся следующие ингредиенты:

помидоры — 3 штуки;

куриное филе — 600 грамм;

баклажаны — 3 штуки;

сладкий перец — 1 штука;

морковь — 1-2 штуки;

репчатый лук — 1 головка;

чеснок — 2-3 зубчика;

растительное масло — 4-5 столовых ложек;

соль и чёрный молотый перец по вкусу;

паприка — половина чайной ложки.

Процесс приготовления

Обдайте помидоры кипятком, затем облейте их холодной водой. После этого они легко очистятся от кожицы. Теперь нужно измельчить помидоры ножом либо при помощи блендера. Нарежьте небольшими кусочками куриное филе, баклажаны и сладкий перец. То же самое сделайте с морковью и луком. Чеснок мелко нарубите ножом или воспользуйтесь прессом. Положите нарезанные курицу, баклажаны, помидоры, морковь и перец в миску, туда же добавьте 2-3 столовые ложки масла, соль, чёрный перец и паприку, перемешайте. Обжарьте на растительном масле на сковороде лук, пока он не станет мягким, после чего добавьте к нему чеснок. Через 30 секунд уберите сковороду с огня. Добавьте лук с чесноком к овощам с курицей. Переложите всё это в форму для запекания, прикрыв её фольгой. Запекайте овощи с курицей в предварительно разогретой до 190 градусов духовке в течение примерно 30 минут (возможно, немного дольше).

Уточнения

Рагу́ (фр. ragoût; от фр. ragoûter — «возбуждать аппетит») — блюдо из небольших кусочков тушёного мяса, рыбы, птицы, дичи, овощей или грибов, часто в густом соусе. Появившись как заимствованное слово для обозначения иностранного блюда, рагу закрепилось в русском языке как название подобного рода блюд. Впервые упоминается уже у Радищева.

В итальянской кухне рагу (итал. Ragù) — густой мясной или рыбный соус для пасты. От французского тёзки отличается, как правило, более измельчёнными ингредиентами. Классическим примером является ragù alla bolognese (соус болоньезе).

