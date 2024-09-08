Осенний рецепт: готовим тыквенно-творожную запеканку
Рецепт восхитительной тыквенно-творожной запеканки
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Тыквенно-творожная запеканка — очень вкусное блюдо, которое понравится как взрослым, так и детям. Раскрываем рецепт этого восхитительного угощения.
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Ингредиенты:
- Тыква — 500 г
- Манная крупа — 4 ст.л.
- Творог — 400 г
- Молоко — 200 мл
- Яйцо — 3 шт.
- Сметана — 4 ст.л.
- Сливочное масло — 100 г
- Сахар — 0,5 стакана
- Соль — 0,5 ч.л.
Приготовление:
- Замочить манную крупу в молоке комнатной температуры на 30 минут.
- Очистить тыкву от кожуры и семян. Нарезать её средними кубиками.
- Налить в кастрюлю воды. Довести до кипения. Варить тыкву в течение 30 минут.
- В одной миске размять творог, а в другой — тыкву.
- В третьей ёмкости смешать яйца и сахар. Добавить тыкву, манку с молоком, творог и сметану. Снова перемешать.
- Растопить 80 граммов сливочного масла.
- Добавить в массу сливочное масло и соль. Перемешать.
- Смазать форму для запекания оставшимся сливочным маслом. Выложить в неё тыквенно-творожную смесь.
- Отправить блюдо в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Блюдо готово!
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру