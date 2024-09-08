Осенний рецепт: готовим тыквенно-творожную запеканку

Рецепт восхитительной тыквенно-творожной запеканки

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Тыквенно-творожная запеканка — очень вкусное блюдо, которое понравится как взрослым, так и детям. Раскрываем рецепт этого восхитительного угощения.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

Тыква — 500 г

Манная крупа — 4 ст.л.

Творог — 400 г

Молоко — 200 мл

Яйцо — 3 шт.

Сметана — 4 ст.л.

Сливочное масло — 100 г

Сахар — 0,5 стакана

Соль — 0,5 ч.л.

Приготовление:

Замочить манную крупу в молоке комнатной температуры на 30 минут. Очистить тыкву от кожуры и семян. Нарезать её средними кубиками. Налить в кастрюлю воды. Довести до кипения. Варить тыкву в течение 30 минут. В одной миске размять творог, а в другой — тыкву. В третьей ёмкости смешать яйца и сахар. Добавить тыкву, манку с молоком, творог и сметану. Снова перемешать. Растопить 80 граммов сливочного масла. Добавить в массу сливочное масло и соль. Перемешать. Смазать форму для запекания оставшимся сливочным маслом. Выложить в неё тыквенно-творожную смесь. Отправить блюдо в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Блюдо готово!