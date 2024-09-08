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Осенний рецепт: готовим тыквенно-творожную запеканку

Рецепт восхитительной тыквенно-творожной запеканки
1:27
Еда

Тыквенно-творожная запеканка — очень вкусное блюдо, которое понравится как взрослым, так и детям. Раскрываем рецепт этого восхитительного угощения.

Рецепт восхитительной тыквенно-творожной запеканки
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

  • Тыква — 500 г
  • Манная крупа — 4 ст.л.
  • Творог — 400 г
  • Молоко — 200 мл
  • Яйцо — 3 шт.
  • Сметана — 4 ст.л.
  • Сливочное масло — 100 г
  • Сахар — 0,5 стакана
  • Соль — 0,5 ч.л.

Приготовление:

  1. Замочить манную крупу в молоке комнатной температуры на 30 минут.
  2. Очистить тыкву от кожуры и семян. Нарезать её средними кубиками.
  3. Налить в кастрюлю воды. Довести до кипения. Варить тыкву в течение 30 минут.
  4. В одной миске размять творог, а в другой — тыкву.
  5. В третьей ёмкости смешать яйца и сахар. Добавить тыкву, манку с молоком, творог и сметану. Снова перемешать. 
  6. Растопить 80 граммов сливочного масла.
  7. Добавить в массу сливочное масло и соль. Перемешать.
  8. Смазать форму для запекания оставшимся сливочным маслом. Выложить в неё тыквенно-творожную смесь. 
  9. Отправить блюдо в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Блюдо готово!

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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