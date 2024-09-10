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Простой пирог с вишней: мягкий, рассыпчатый, и делается всего за несколько минут

Рассыпчатый пирог с вишней: ягоды для него можно использовать свежие или замороженные
1:01
Еда

Этот рецепт рассыпчатого пирога с вишней станет отличным поводом собраться всей семьёй за чашечкой ароматного чая.

Рассыпчатый пирог с вишней: ягоды для него можно использовать свежие или замороженные
Фото: commons.wikimedia.org by Alixeeeeee, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

  • мука — 100 г;
  • сахар — 70 г + 2 ст. л. для посыпания;
  • сливочное масло — 50 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • ванильный сахар — 1 пакетик (10 г);
  • разрыхлитель — 1/2 ч. л.;
  • вишня — 300 г (свежая или замороженная).

Приготовление

  1. Растереть мягкое сливочное масло с сахаром и ванильным сахаром.
  2. Добавить яйцо и перемешать.
  3. Всыпать муку и разрыхлитель, перемешать до однородности теста.
  4. Переложить тесто в смазанную маслом форму и разровнять поверхность.
  5. Выложить вишню на тесто, вдавливать не нужно.
  6. Посыпать вишню сахаром.
  7. Поставить пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут.
  8. Готовый пирог полностью остудить.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится. Начинка для пирогов может быть сладкой (ягоды, фрукты, творог, мак) или несладкой (рыба, мясной фарш, печень, картофель, грибы). Масса пирога от 0,5 кг и выше.
Рецепты пирогов есть практически в каждой национальной кухне. Существует большое количество различных рецептов пирогов. 

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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