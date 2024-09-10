Простой пирог с вишней: мягкий, рассыпчатый, и делается всего за несколько минут

Рассыпчатый пирог с вишней: ягоды для него можно использовать свежие или замороженные

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт рассыпчатого пирога с вишней станет отличным поводом собраться всей семьёй за чашечкой ароматного чая.

Фото: commons.wikimedia.org by Alixeeeeee, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

мука — 100 г;

сахар — 70 г + 2 ст. л. для посыпания;

сливочное масло — 50 г;

яйцо — 1 шт.;

ванильный сахар — 1 пакетик (10 г);

разрыхлитель — 1/2 ч. л.;

вишня — 300 г (свежая или замороженная).

Приготовление

Растереть мягкое сливочное масло с сахаром и ванильным сахаром. Добавить яйцо и перемешать. Всыпать муку и разрыхлитель, перемешать до однородности теста. Переложить тесто в смазанную маслом форму и разровнять поверхность. Выложить вишню на тесто, вдавливать не нужно. Посыпать вишню сахаром. Поставить пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут. Готовый пирог полностью остудить.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится. Начинка для пирогов может быть сладкой (ягоды, фрукты, творог, мак) или несладкой (рыба, мясной фарш, печень, картофель, грибы). Масса пирога от 0,5 кг и выше.

Рецепты пирогов есть практически в каждой национальной кухне. Существует большое количество различных рецептов пирогов.



Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

