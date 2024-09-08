Как приготовить восхитительные гренки с творогом, зеленью и помидорами
Готовим вкуснейшие гренки с творогом, зеленью и помидорами
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Приготовить гренки с творогом, зеленью и помидорами довольно просто. Понадобится совсем немного времени. Раскрываем рецепт этого вкусного угощения.
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM
Ингредиенты:
- Белый хлеб — 4 ломтика
- Творог — 130 г
- Помидор — 1 шт.
- Укроп — 5 веточек
- Молоко — 3 ст.л.
- Подсолнечное масло — 2 ст.л.
- Соль — по вкусу
Приготовление:
- Налить на сковороду подсолнечное масло. Разогреть и выложить ломтики хлеба. Обжарить.
- Нашинковать укроп.
- В миске соединить творог, молоко, укроп и соль. Перемешать до однородной массы. Начинка готова.
- Нарезать помидор кольцами.
- Намазать начинку на ломтики хлеба. Сверху выложить помидоры. Приятного аппетита!
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру