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Как приготовить восхитительные гренки с творогом, зеленью и помидорами

Готовим вкуснейшие гренки с творогом, зеленью и помидорами
0:50
Еда

Приготовить гренки с творогом, зеленью и помидорами довольно просто. Понадобится совсем немного времени. Раскрываем рецепт этого вкусного угощения.

Готовим вкуснейшие гренки с творогом, зеленью и помидорами
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Ингредиенты:

  • Белый хлеб — 4 ломтика
  • Творог — 130 г
  • Помидор — 1 шт.
  • Укроп — 5 веточек
  • Молоко — 3 ст.л.
  • Подсолнечное масло — 2 ст.л.
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Налить на сковороду подсолнечное масло. Разогреть и выложить ломтики хлеба. Обжарить.
  2. Нашинковать укроп.
  3. В миске соединить творог, молоко, укроп и соль. Перемешать до однородной массы. Начинка готова.
  4. Нарезать помидор кольцами.
  5. Намазать начинку на ломтики хлеба. Сверху выложить помидоры. Приятного аппетита!

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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