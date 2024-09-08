Как приготовить восхитительные гренки с творогом, зеленью и помидорами

Готовим вкуснейшие гренки с творогом, зеленью и помидорами

0:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовить гренки с творогом, зеленью и помидорами довольно просто. Понадобится совсем немного времени. Раскрываем рецепт этого вкусного угощения.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Ингредиенты:

Белый хлеб — 4 ломтика

Творог — 130 г

Помидор — 1 шт.

Укроп — 5 веточек

Молоко — 3 ст.л.

Подсолнечное масло — 2 ст.л.

Соль — по вкусу

Приготовление:

Налить на сковороду подсолнечное масло. Разогреть и выложить ломтики хлеба. Обжарить. Нашинковать укроп. В миске соединить творог, молоко, укроп и соль. Перемешать до однородной массы. Начинка готова. Нарезать помидор кольцами. Намазать начинку на ломтики хлеба. Сверху выложить помидоры. Приятного аппетита!