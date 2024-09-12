Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Будущее Intel под угрозой: упадок доходов и провалы в ИИ
Как неправильные привычки отражаются на вашем лице
Ошибки, которые могут испортить ваш ремонт: как их избежать
Российская туристка рассказала о пяти схемах обмана на Кубе
Как приготовить сырное печенье всего из 3 ингредиентов
Что делать, если растение переувлажнено
Сыр как источник кальция: сколько и как его есть
Спикер Госдумы Володин: бывшего президента Украины Зеленского ждёт суд
Теннисиста Савельева обвиняют в приеме запрещенных препаратов

Диетолог раскрыл секреты использования кабачков в рационе

Кабачки как альтернатива хлебу: советы от диетолога
1:02
Еда

Кабачки богаты множеством полезных веществ и являются отличным дополнением к рациону, сообщила диетолог Анна Дюваль. По её словам, этот овощ можно употреблять сырым вместо хлеба, добавлять в супы и даже использовать в смузи. Кабачки хорошо сочетаются с мясом и птицей, что делает их универсальным продуктом.

Кабачки как альтернатива хлебу: советы от диетолога
Фото: commons.wikimedia.org by Ariel Palmon, CC BY 3.0

Как правильно хранить кабачки, чтобы они долго оставались свежими?

Сбор кабачков, созревающих за 40-50 дней, следует проводить до наступления холода, чтобы избежать гниения. Выбирайте сорта с хорошей лёжкостью и устойчивостью к вредителям. Овощи должны иметь плотную кожуру без повреждений.

Перед хранением их очищают от земли, но не моют, а оставляют на солнце для подсыхания на день. Храните кабачки при температуре +4… +10°C и влажности воздуха 80-85 %. Регулярно проверяйте плоды на наличие гниения и плесени.

Уточнения

Кабачок (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.
 

Сму́зи (от англ. smoothiesmooth «однородный, мягкий, приятный») — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Соте из баклажанов на зиму: лёгкая овощная закуска или гарнир к картошке, мясу или макаронам

Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных блюд является соте из баклажанов.

Соте из баклажанов на зиму: для него понадобятся ещё помидоры и сладкий перец
Опасные ингредиенты: что может вызывать пигментные пятна на коже?
Ингредиенты, способные вызвать пигментные пятна: что важно знать при выборе косметики?
Сводка с фронта: что будет с Покровском, теперь увидят все, на Курском фронте ВС РФ перешли в масштабную контратаку
Конец дачного сезона: 5 шагов к защите от нашествия слизней весной
ВСУ бессильны в Кусрской области остановить контрудар российской армии Дмитрий Плотников Артисты "Ленкома" накануне нового сезона подтвердили патриотизм делами и планами Анжела Якубовская Наполеон Бонапарт был большим оригиналом в домашней жизни Сергей Лебедев
Какие растения нельзя обрезать осенью
Рагу с куриным филе и овощами: вкусное и полезное, запекается в духовке
Как защитить чемодан от кражи и путаницы: эксперты Ryanair поделились практическими советами
Как защитить чемодан от кражи и путаницы: эксперты Ryanair поделились практическими советами
Последние материалы
Кабачки как альтернатива хлебу: советы от диетолога
Сыр как источник кальция: сколько и как его есть
Спикер Госдумы Володин: бывшего президента Украины Зеленского ждёт суд
Теннисиста Савельева обвиняют в приеме запрещенных препаратов
США отправят Украине и союзникам ракеты на $1,2 млрд
Врачи рассказали, почему осенью ослабевает иммунная система
Россия в бархатный сезон: регионы для комфортного отдыха на солнце
Каков объём сокращения поставки российской нефти в Евросоюз?
Почему нельзя рано забирать котят от матери
Учёные назвали число шагов для снижения сердечно-сосудистых рисков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.