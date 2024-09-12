Диетолог раскрыл секреты использования кабачков в рационе

Кабачки как альтернатива хлебу: советы от диетолога

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Кабачки богаты множеством полезных веществ и являются отличным дополнением к рациону, сообщила диетолог Анна Дюваль. По её словам, этот овощ можно употреблять сырым вместо хлеба, добавлять в супы и даже использовать в смузи. Кабачки хорошо сочетаются с мясом и птицей, что делает их универсальным продуктом.

Фото: commons.wikimedia.org by Ariel Palmon, CC BY 3.0

Как правильно хранить кабачки, чтобы они долго оставались свежими?

Сбор кабачков, созревающих за 40-50 дней, следует проводить до наступления холода, чтобы избежать гниения. Выбирайте сорта с хорошей лёжкостью и устойчивостью к вредителям. Овощи должны иметь плотную кожуру без повреждений.

Перед хранением их очищают от земли, но не моют, а оставляют на солнце для подсыхания на день. Храните кабачки при температуре +4… +10°C и влажности воздуха 80-85 %. Регулярно проверяйте плоды на наличие гниения и плесени.

Уточнения

Кабачок (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.





Сму́зи (от англ. smoothie ← smooth «однородный, мягкий, приятный») — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.



