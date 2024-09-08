Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Грызуны в саду: проверенные способы, как от них избавиться
Устаревшие элементы, которых лучше избегать при ремонте в ванной комнате
Эксперт Носкова: для засолки подходят только свежие и здоровые огурцы
Ёж стал причиной сбоя в работе аэропорта в Германии
Талия может увеличиться из-за сбитого режима и бессонницы
Японский стартап предлагает революционную рулетку с логарифмической линейкой
Учёные нашли продукт, замедляющий старение: это чай
Бахрейн вводит новый налог на прибыль для международных компаний
Сумка или чемодан? Определяем самый практичный багаж для поездки

Хрустящие куриные стрипсы из духовки: рецепт вкусного и полезного блюда для всей семьи

Как приготовить полезные куриные стрипсы в духовке: простой рецепт за 30 минут
1:19
Еда

Приготовить вкусные и полезные куриные стрипсы дома — это проще, чем кажется. Этот рецепт предлагает здоровую альтернативу фастфуду, используя нежирные ингредиенты.

Как приготовить полезные куриные стрипсы в духовке: простой рецепт за 30 минут
Фото: flickr.com by FotoosVanRobin, CC BY-SA 2.0

Секрет хрустящей корочки заключается в кукурузных хлопьях, а благодаря специям курица приобретает насыщенный вкус. Соус на основе сметаны с чесноком и зеленью станет отличным дополнением к блюду.

Ингредиенты:

  • Куриная грудка;
  • Несладкие кукурузные хлопья;
  • Цельнозерновая мука;
  • Яйцо;
  • Паприка, соль, перец;
  • Чеснок по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Нарежьте куриную грудку полосками и замаринуйте в смеси паприки, соли, перца и чеснока.
  2. Измельчите кукурузные хлопья в блендере, чтобы получилась мелкая крошка. Обваляйте замаринованные кусочки курицы сначала в муке, затем в яйце, а после — в хлопьях.
  3. Выложите подготовленную курицу на противень и отправьте в разогретую до 180°C духовку. Запекайте около 20 минут, следя, чтобы мясо не пересушилось.
  4. Для соуса: смешайте сметану, измельчённый чеснок, зелень и добавьте немного черного перца.

Подавайте стрипсы с соусом и наслаждайтесь полезным ужином!

Уточнения

Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.

Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц. Разводят их ради мяса и яиц, кроме того, от них получают перо и пух.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Как восстановить почву после томатов?

Как только вы собрали последние плоды с ваших томатных кустов, пора задуматься о дальнейшей подготовке участка к следующему сезону.

Возрождение томатной грядки: что сажать после сбора урожая для улучшения почвы
От выбора ингредиентов до последних штрихов: полное руководство по созданию идеальных щей
Готовим вкуснейшие щи: пошаговый рецепт и советы по приготовлению
Главные сигналы для дачников: как понять, что пора собирать тыкву
Электросамокаты и велосипеды: новые вызовы для водителей на переходах
Т-90М "Прорыв". Могучий танк продолжает поступать в армию России Дмитрий Плотников Политолог Гусий: охота ВСУ за поездами — тактика террористов Олег Володин Военно-полевая почта всегда приближала солдата и офицера к дому Сергей Лебедев
Как сделать маленькую кухню просторной и уютной: эффективные решения для любого бюджета
Необычные способы использования колы: советы для автомобилистов
Белый цвет и минимализм больше не в моде: какие тренды в интерьере уйдут в прошлое
Белый цвет и минимализм больше не в моде: какие тренды в интерьере уйдут в прошлое
Последние материалы
Грызуны в саду: проверенные способы, как от них избавиться
Как приготовить полезные куриные стрипсы в духовке: простой рецепт за 30 минут
Устаревшие элементы, которых лучше избегать при ремонте в ванной комнате
Эксперт Носкова: для засолки подходят только свежие и здоровые огурцы
Ёж стал причиной сбоя в работе аэропорта в Германии
Талия может увеличиться из-за сбитого режима и бессонницы
Японский стартап предлагает революционную рулетку с логарифмической линейкой
Учёные нашли продукт, замедляющий старение: это чай
Бахрейн вводит новый налог на прибыль для международных компаний
Сумка или чемодан? Определяем самый практичный багаж для поездки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.