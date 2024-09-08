Хрустящие куриные стрипсы из духовки: рецепт вкусного и полезного блюда для всей семьи

Как приготовить полезные куриные стрипсы в духовке: простой рецепт за 30 минут

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовить вкусные и полезные куриные стрипсы дома — это проще, чем кажется. Этот рецепт предлагает здоровую альтернативу фастфуду, используя нежирные ингредиенты.

Фото: flickr.com by FotoosVanRobin, CC BY-SA 2.0

Секрет хрустящей корочки заключается в кукурузных хлопьях, а благодаря специям курица приобретает насыщенный вкус. Соус на основе сметаны с чесноком и зеленью станет отличным дополнением к блюду.

Ингредиенты:

Куриная грудка;

Несладкие кукурузные хлопья;

Цельнозерновая мука;

Яйцо;

Паприка, соль, перец;

Чеснок по вкусу.

Способ приготовления:

Нарежьте куриную грудку полосками и замаринуйте в смеси паприки, соли, перца и чеснока. Измельчите кукурузные хлопья в блендере, чтобы получилась мелкая крошка. Обваляйте замаринованные кусочки курицы сначала в муке, затем в яйце, а после — в хлопьях. Выложите подготовленную курицу на противень и отправьте в разогретую до 180°C духовку. Запекайте около 20 минут, следя, чтобы мясо не пересушилось. Для соуса: смешайте сметану, измельчённый чеснок, зелень и добавьте немного черного перца.

Подавайте стрипсы с соусом и наслаждайтесь полезным ужином!

Уточнения

Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.



Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц. Разводят их ради мяса и яиц, кроме того, от них получают перо и пух.

