Хрустящие куриные стрипсы из духовки: рецепт вкусного и полезного блюда для всей семьи

Приготовить вкусные и полезные куриные стрипсы дома — это проще, чем кажется. Этот рецепт предлагает здоровую альтернативу фастфуду, используя нежирные ингредиенты.
Секрет хрустящей корочки заключается в кукурузных хлопьях, а благодаря специям курица приобретает насыщенный вкус. Соус на основе сметаны с чесноком и зеленью станет отличным дополнением к блюду.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Подавайте стрипсы с соусом и наслаждайтесь полезным ужином!
Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.
Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц. Разводят их ради мяса и яиц, кроме того, от них получают перо и пух.
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