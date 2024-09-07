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Легендарный салат оливье: как приготовить его по всем канонам

От выбора ингредиентов до финальной подачи: весь алгоритм приготовления салата оливье
2:33
Еда

Салат оливье — это, пожалуй, один из самых популярных и любимых салатов в России. Он ассоциируется у нас с новогодними праздниками, семейными торжествами и приятными застольями с близкими людьми. Традиционный рецепт салата оливье прост, но чтобы он получился по-настоящему вкусным, нужно знать несколько важных секретов.

От выбора ингредиентов до финальной подачи: весь алгоритм приготовления салата оливье
Фото: commons.wikimedia.org by Silar, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты и их выбор

В классическом рецепте салата оливье используются следующие ингредиенты: отварной картофель, куриное мясо (или вареная колбаса), огурцы, вареные яйца, майонез, горошек, соль и зелень. Качество каждого из этих продуктов напрямую влияет на вкус всего салата.

Для картофеля выбирайте крахмалистые сорта, такие как "Гала" или "Ред Скарлетт". Они дадут более мягкую и рассыпчатую структуру. Куриное мясо лучше использовать отварное, а не копченое — оно будет нежнее и ароматнее. Для огурцов подойдут небольшие маринованные или соленые корнишоны.

Секрет приготовления

Важно правильно сварить ингредиенты. Картофель и яйца необходимо отварить до готовности, но не переваривать. Куриную грудку можно отварить заранее или же использовать мясо от запеченной курицы. Кубики мяса или колбасы не должны быть слишком крупными.

Особое внимание стоит уделить соусу. Майонез лучше выбирать качественный, без консервантов. Можно использовать домашний майонез или смешать сметану с растительным маслом. К майонезу добавьте немного сахара, соли и лимонного сока по вкусу.

Сборка салата

Для начала нужно нарезать все ингредиенты примерно одинаковыми кубиками. Картофель лучше охладить и слегка размять вилкой. Затем выложите слои в салатник: картофель, мясо, огурцы, яйца, горошек. Промазывайте каждый слой майонезом. Сверху посыпьте рубленой зеленью.

Дайте салату постоять около 30 минут, чтобы все ингредиенты пропитались соусом. Перед подачей еще раз перемешайте салат. Украсьте его по желанию оливками, ломтиками яйца или зеленью.

Классический салат оливье готов! Теперь вы знаете все секреты его приготовления. Этот нежный, сочный и яркий салат станет настоящим украшением любого праздничного стола.

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Рецепт идеального оливье
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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