Готовим вкусный рис: используйте эти добавки

Советы по приготовлению вкусного риса

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Приправа

Добавьте ароматные травы и специи, такие как чесночный порошок, луковый порошок, черный перец или щепотка соли. Они могут улучшить вкус риса без значительного увеличения его калорийности.

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Бульон

Вместо того, чтобы использовать простую воду для приготовления риса, попробуйте использовать овощной или куриный бульон.

Тушеные овощи

Перед приготовлением риса обжарьте некоторые овощи, такие как лук, болгарский перец или морковь, на сковороде с антипригарным покрытием с небольшим количеством масла.

Свежая зелень

Измельченные свежие травы, такие как петрушка, кинза или базилик, могут привнести свежесть в простой рис.

Цедра цитрусовых

Натрите на терке небольшое количество цедры цитрусовых, например, лимона или лайма, и смешайте ее с приготовленным рисом.

Уточнения

Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.





Зе́лень — свежие молодые побеги растений, растущих в культивированном или свободном виде, употребляемые как в виде самостоятельного блюда, так и как приправа для различных блюд. Зелень кладут в салаты, добавляют в супы, используют как приправу при тушении мяса, с ними готовят соусы, делают пюре, едят в сыром виде.



