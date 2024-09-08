Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что нужно посеять сразу после сбора урожая томатов
Как сода помогает устранить запах в автомобиле
Какие романтичные места в России стоит посетить
Россия увеличила поставки металлов в Бразилию на 50%
Экскурсия на Пизанской башне завершилась спасением туриста с помощью автокрана
Ключевые элементы интерьера, на которых не стоит экономить
Французские предприниматели считают разрыв отношений с Россией ошибкой
Кошка в доме: три неоспоримых преимущества, которые сделают вашу жизнь лучше
Как обеспечить капусту необходимыми питательными веществами в осенний период

Готовим вкусный рис: используйте эти добавки

Советы по приготовлению вкусного риса
0:57
Еда

Приправа

Добавьте ароматные травы и специи, такие как чесночный порошок, луковый порошок, черный перец или щепотка соли. Они могут улучшить вкус риса без значительного увеличения его калорийности.

Советы по приготовлению вкусного риса
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Бульон

Вместо того, чтобы использовать простую воду для приготовления риса, попробуйте использовать овощной или куриный бульон.

Тушеные овощи

Перед приготовлением риса обжарьте некоторые овощи, такие как лук, болгарский перец или морковь, на сковороде с антипригарным покрытием с небольшим количеством масла.

Свежая зелень

Измельченные свежие травы, такие как петрушка, кинза или базилик, могут привнести свежесть в простой рис.

Цедра цитрусовых

Натрите на терке небольшое количество цедры цитрусовых, например, лимона или лайма, и смешайте ее с приготовленным рисом.

 

Уточнения

Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.
 

Зе́лень — свежие молодые побеги растений, растущих в культивированном или свободном виде, употребляемые как в виде самостоятельного блюда, так и как приправа для различных блюд. Зелень кладут в салаты, добавляют в супы, используют как приправу при тушении мяса, с ними готовят соусы, делают пюре, едят в сыром виде.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Как восстановить почву после томатов?

Как только вы собрали последние плоды с ваших томатных кустов, пора задуматься о дальнейшей подготовке участка к следующему сезону.

Возрождение томатной грядки: что сажать после сбора урожая для улучшения почвы
От выбора ингредиентов до последних штрихов: полное руководство по созданию идеальных щей
Готовим вкуснейшие щи: пошаговый рецепт и советы по приготовлению
Белый цвет и минимализм больше не в моде: какие тренды в интерьере уйдут в прошлое
Главные сигналы для дачников: как понять, что пора собирать тыкву
Ракета "Искандер" в Донбассе уничтожила 50 французских наёмников Дмитрий Плотников Политолог Гусий: охота ВСУ за поездами — тактика террористов Олег Володин Военно-полевая почта всегда приближала солдата и офицера к дому Сергей Лебедев
Электросамокаты и велосипеды: новые вызовы для водителей на переходах
Как сделать маленькую кухню просторной и уютной: эффективные решения для любого бюджета
Необычные способы использования колы: советы для автомобилистов
Необычные способы использования колы: советы для автомобилистов
Последние материалы
Ключевые элементы интерьера, на которых не стоит экономить
Французские предприниматели считают разрыв отношений с Россией ошибкой
Советы по приготовлению вкусного риса
Кошка в доме: три неоспоримых преимущества, которые сделают вашу жизнь лучше
Как обеспечить капусту необходимыми питательными веществами в осенний период
Пищевая сода — ключ к улучшению результатов в спорте
КРЭТ готовится к массовому производству авиаэлектроники на Ставрополье
Возвращение гибридного Cayenne через параллельный импорт
Ракета "Искандер" в Донбассе уничтожила 50 французских наёмников
Как сохранить волосы здоровыми: пять ошибок после мытья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.