Готовим вкусный рис: используйте эти добавки

Добавьте ароматные травы и специи, такие как чесночный порошок, луковый порошок, черный перец или щепотка соли. Они могут улучшить вкус риса без значительного увеличения его калорийности.
Вместо того, чтобы использовать простую воду для приготовления риса, попробуйте использовать овощной или куриный бульон.
Перед приготовлением риса обжарьте некоторые овощи, такие как лук, болгарский перец или морковь, на сковороде с антипригарным покрытием с небольшим количеством масла.
Измельченные свежие травы, такие как петрушка, кинза или базилик, могут привнести свежесть в простой рис.
Натрите на терке небольшое количество цедры цитрусовых, например, лимона или лайма, и смешайте ее с приготовленным рисом.
Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.
Зе́лень — свежие молодые побеги растений, растущих в культивированном или свободном виде, употребляемые как в виде самостоятельного блюда, так и как приправа для различных блюд. Зелень кладут в салаты, добавляют в супы, используют как приправу при тушении мяса, с ними готовят соусы, делают пюре, едят в сыром виде.
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Как только вы собрали последние плоды с ваших томатных кустов, пора задуматься о дальнейшей подготовке участка к следующему сезону.