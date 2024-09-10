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Свекольник с тушёнкой: готовится быстро, этот горячий супчик хорошо идёт в прохладный день

Свекольник с тушёнкой: горячее первое блюдо, которое согреет в ненастный день
1:36
Еда

Свекольник с тушёнкой — вкусное и питательное блюдо, которое можно приготовить быстро и легко. Это отличный вариант для тех, кто хочет разнообразить своё меню и питаться вкусно и при этом с пользой для здоровья.

Свекольник с тушёнкой: горячее первое блюдо, которое согреет в ненастный день
Фото: commons.wikimedia.org by Кулинар1952, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

  • тушёнка (свиная или говяжья) — 300 (1 банка)г;
  • свёкла — 300 г (2 штуки);
  • корень сельдерея — 50 г;
  • лук репчатый — 100 г (1 штука);
  • морковь — 60 г (1 штука);
  • чеснок — 10 г;
  • томатная паста — 1 столовая ложка;
  • масло растительное — 30 мл (2 столовые ложки);
  • соль — 1 чайная ложка;
  • перец чёрный молотый — 1/8 чайной ложки;
  • вода — 2 литра.

Приготовление

  1. Очистите корень сельдерея, морковь и свёклу. Нарежьте свёклу брусочками или соломкой. Остальные овощи нарежьте кубиками.
  2. Лук и чеснок мелко нарежьте.
  3. Разогрейте растительное масло в кастрюле с толстым дном и выложите туда лук. Обжарьте 1-2 минуты.
  4. Добавьте морковь, сельдерей и свёклу. Всыпьте соль и чёрный перец, обжарьте 5 минут на небольшом огне.
  5. Добавьте в суп тушёнку и томатную пасту. Тушите 10 минут.
  6. Залейте водой, доведите до кипения и варите 15 минут.

Разлейте по тарелкам и подавайте к столу. Вкуснее будет, если вы подадите свекольник с тушёнкой со сметаной и зеленью, например, петрушкой.

Уточнения

Свеко́льник — холодный суп в русской кухне, обнаруживающий сходство с холодным борщом и окрошкой: его готовят из свёклы на хлебном квасе. Тёмно-красный свекольник обладает в меру солёным кисло-сладким вкусом, с ароматом огурцов и укропа и привкусом свёклы.
Для приготовления свекольника имеется два основных рецепта: на одном квасе или на смеси кваса со свекольным отваром и соответственно с припущенной или отваренной свёклой. 

Тушёное мясо (разг. тушёнка) — консервированный мясной продукт, получаемый из стерилизованного мяса, приготовленного в собственном соку. Тушёнка как продукт полностью готова к самостоятельному употреблению, может входить в состав других блюд. В СССР и современной РФ к тушёнке обычно относили любое мясо в консервных банках, вне зависимости от рецептуры и способа приготовления.
В качестве готового продукта «тушёнка» входит в индивидуальные рационы питания российской армии.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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