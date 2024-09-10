Свекольник с тушёнкой: готовится быстро, этот горячий супчик хорошо идёт в прохладный день

Свекольник с тушёнкой — вкусное и питательное блюдо, которое можно приготовить быстро и легко. Это отличный вариант для тех, кто хочет разнообразить своё меню и питаться вкусно и при этом с пользой для здоровья.
Ингредиенты:
Приготовление
Разлейте по тарелкам и подавайте к столу. Вкуснее будет, если вы подадите свекольник с тушёнкой со сметаной и зеленью, например, петрушкой.
Свеко́льник — холодный суп в русской кухне, обнаруживающий сходство с холодным борщом и окрошкой: его готовят из свёклы на хлебном квасе. Тёмно-красный свекольник обладает в меру солёным кисло-сладким вкусом, с ароматом огурцов и укропа и привкусом свёклы.
Для приготовления свекольника имеется два основных рецепта: на одном квасе или на смеси кваса со свекольным отваром и соответственно с припущенной или отваренной свёклой.
Тушёное мясо (разг. тушёнка) — консервированный мясной продукт, получаемый из стерилизованного мяса, приготовленного в собственном соку. Тушёнка как продукт полностью готова к самостоятельному употреблению, может входить в состав других блюд. В СССР и современной РФ к тушёнке обычно относили любое мясо в консервных банках, вне зависимости от рецептуры и способа приготовления.
В качестве готового продукта «тушёнка» входит в индивидуальные рационы питания российской армии.
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