Куриные окорочка, запечённые в самом вкусном маринаде: такие вы ещё не пробовали

Маринад для куриных окорочков: в его составе — кефир, соус барбекю и ещё пять ингредиентов

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Один из самых вкусных маринадов для куриных окорочков включает нежирный кефир, соус барбекю, соевый соус, приправу для курицы, чеснок, перец и, по желанию, мёд или кленовый сироп. Запечённые окорочка, замаринованные в этом составе, получаются просто изумительными!

Фото: flickr.com by wuestenigel, CC BY 2.0

Ингредиенты:

нежирный кефир — 150 г;

соус барбекю — 1,5 ст. л.;

соевый соус — 1 ст. л.;

приправа для курицы — 1 ч. л.;

чеснок — 1 зубчик;

перец — по вкусу;

мёд — по желанию;

куриные окорочка — 2 шт.

Приготовление

Помойте окорочка, удалите остатки перьев, если таковые имеются. Переложите окорочка в глубокую миску, добавьте кефир, чеснок, приправу для курицы и перемешайте. Накройте миску плёнкой и оставьте мариноваться на 2-3 часа. Переложите окорочка в огнеупорную форму и отправьте в разогретую до 190 градусов духовку на 40-50 минут. В процессе запекания можно смазать кожу остатками маринада.

Подавайте готовые окорочка с любым гарниром. Также отдельно можно подать соус со дна формы, в которой запекались окорочка.

Уточнения

«Но́жки Бу́ша» — распространённое на постсоветском пространстве прозвище куриных окорочков, импортируемых из США.

Название «ножки Буша» появилось в 1990 году, когда было подписано торговое соглашение между Михаилом Горбачёвым и Джорджем Бушем — старшим о поставке в СССР замороженных куриных окорочков. Так как в 1990 году советские прилавки пустовали, «ножки Буша» благодаря своей дешевизне и доступности пользовались большой популярностью.



Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.

Также могут быть добавлены различные травы, растительное масло, лук и чеснок. Могут использоваться сладкие ингредиенты, такие как мёд или сахар.

