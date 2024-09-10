Куриные окорочка, запечённые в самом вкусном маринаде: такие вы ещё не пробовали

Один из самых вкусных маринадов для куриных окорочков включает нежирный кефир, соус барбекю, соевый соус, приправу для курицы, чеснок, перец и, по желанию, мёд или кленовый сироп. Запечённые окорочка, замаринованные в этом составе, получаются просто изумительными!
Ингредиенты:
Приготовление
Подавайте готовые окорочка с любым гарниром. Также отдельно можно подать соус со дна формы, в которой запекались окорочка.
«Но́жки Бу́ша» — распространённое на постсоветском пространстве прозвище куриных окорочков, импортируемых из США.
Название «ножки Буша» появилось в 1990 году, когда было подписано торговое соглашение между Михаилом Горбачёвым и Джорджем Бушем — старшим о поставке в СССР замороженных куриных окорочков. Так как в 1990 году советские прилавки пустовали, «ножки Буша» благодаря своей дешевизне и доступности пользовались большой популярностью.
Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
Также могут быть добавлены различные травы, растительное масло, лук и чеснок. Могут использоваться сладкие ингредиенты, такие как мёд или сахар.
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