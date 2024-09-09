Пирог-перевёртыш с тыквой: простой и быстрый рецепт, который не может не получиться

Пирог-перевёртыш с тыквой: кубики тыквы с сахаром заливаются тестом на сметане

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот пирог с тыквой — идеальный выбор для любителей выпечки. Он готовится быстро и просто, а результат получается восхитительным.

Фото: flickr.com by Jim, the Photographer, CC BY 2.0

Ингредиенты:

1 стакан сахара;

160 г сметаны;

3 яйца;

160-180 г муки;

1 чайная ложка разрыхлителя;

1 столовая ложка цедры лимона;

250-280 г тыквы;

2 столовые ложки сахара;

1-2 столовые ложки крахмала;

1 столовая ложка цедры лимона.

Приготовление

Взбейте яйца с сахаром до пышной пены. Добавьте сметану, перемешайте. Просейте муку с разрыхлителем и добавьте цедру лимона. Нарежьте тыкву кубиками, смешайте с сахаром и крахмалом, добавьте цедру лимона. Застелите форму пергаментом, смажьте сливочным маслом и выложите тыкву. Залейте тыкву тестом и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 50-55 минут.

Остудите пирог, переверните его на тарелку и посыпьте сахарной пудрой.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

Под словом «тыква» в России обычно понимаются виды Тыква обыкновенная (Cucurbita pepo) и Тыква гигантская (Cucurbita maxima), широко распространённые и культивируемые как пищевое и кормовое растение.



Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится. Начинка для пирогов может быть сладкой (ягоды, фрукты, творог, мак) или несладкой (рыба, мясной фарш, печень, картофель, грибы). Масса пирога от 0,5 кг и выше.

Рецепты пирогов есть практически в каждой национальной кухне. Существует большое количество различных рецептов пирогов.

