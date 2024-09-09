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Пирог-перевёртыш с тыквой: простой и быстрый рецепт, который не может не получиться

Пирог-перевёртыш с тыквой: кубики тыквы с сахаром заливаются тестом на сметане
1:10
Еда

Этот пирог с тыквой — идеальный выбор для любителей выпечки. Он готовится быстро и просто, а результат получается восхитительным.

Пирог-перевёртыш с тыквой: кубики тыквы с сахаром заливаются тестом на сметане
Фото: flickr.com by Jim, the Photographer, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • 1 стакан сахара;
  • 160 г сметаны;
  • 3 яйца;
  • 160-180 г муки;
  • 1 чайная ложка разрыхлителя;
  • 1 столовая ложка цедры лимона;
  • 250-280 г тыквы;
  • 2 столовые ложки сахара;
  • 1-2 столовые ложки крахмала;
  • 1 столовая ложка цедры лимона.

Приготовление

  1. Взбейте яйца с сахаром до пышной пены.
  2. Добавьте сметану, перемешайте.
  3. Просейте муку с разрыхлителем и добавьте цедру лимона.
  4. Нарежьте тыкву кубиками, смешайте с сахаром и крахмалом, добавьте цедру лимона.
  5. Застелите форму пергаментом, смажьте сливочным маслом и выложите тыкву.
  6. Залейте тыкву тестом и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 50-55 минут.

Остудите пирог, переверните его на тарелку и посыпьте сахарной пудрой.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
Под словом «тыква» в России обычно понимаются виды Тыква обыкновенная (Cucurbita pepo) и Тыква гигантская (Cucurbita maxima), широко распространённые и культивируемые как пищевое и кормовое растение.

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится. Начинка для пирогов может быть сладкой (ягоды, фрукты, творог, мак) или несладкой (рыба, мясной фарш, печень, картофель, грибы). Масса пирога от 0,5 кг и выше.
Рецепты пирогов есть практически в каждой национальной кухне. Существует большое количество различных рецептов пирогов. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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