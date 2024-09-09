Рулет с ветчиной и сыром: готовится буквально за 20 минут из готового слоёного теста

Рулет из слоёного с ветчиной, яйцом и сыром — это не только быстрая закуска, но и сытный, плотный вид перекуса. Этот рецепт идеально подходит для праздничного стола, пикника на природе или обычного ужина. Приготовление занимает всего 20 минут, а ингредиенты доступны в любом магазине.
Ингредиенты:
Приготовление
Ваш рулет с ветчиной, сыром и цукини готов. Приятного аппетита!
Слоёное тесто — тесто, используемое при выпечке слоёных пирожков, булочек, самсы, других кулинарных изделий. Характерной особенностью слоёного теста является то, что основным его компонентом является масло (животное или растительное), составляющее по весу почти столько же, сколько и мука. «Слойкой» на профессиональном языке кулинаров может называться само тесто.
Руле́т (от уменьш. фр. roulette — «колёсико», от roue — «колесо») — кулинарное изделие в виде скрученного пласта теста, мяса или другого продукта, с начинкой и без.
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