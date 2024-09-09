Рулет с ветчиной и сыром: готовится буквально за 20 минут из готового слоёного теста

Рулет с ветчиной и сыром: цукини в начинке придаёт этой аппетитной закуске сочность

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Рулет из слоёного с ветчиной, яйцом и сыром — это не только быстрая закуска, но и сытный, плотный вид перекуса. Этот рецепт идеально подходит для праздничного стола, пикника на природе или обычного ужина. Приготовление занимает всего 20 минут, а ингредиенты доступны в любом магазине.

Фото: commons.wikimedia.org by Kobako, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

слоёное бездрожжевое тесто — 200 г;

цукини — 2 штуки;

твёрдый сыр — 150 г;

ветчина — 200 г;

яйцо — 1 штука;

соль — по вкусу;

кунжут — 1 столовая ложка.

Приготовление

Нарежьте цукини тонкими кружочками и обжарьте их на сковороде-гриль. Натрите сыр на крупной тёрке. Раскатайте тесто на поверхности, слегка присыпанной мукой, в прямоугольник, на котором нужно сделать горизонтальные надрезы на расстоянии 3 см с обеих сторон. Выложите обжаренные кружки цукини посередине пласта теста. Затем сверху на цукини положите пластинки ветчины. Посыпьте всё сыром. Заверните полоски теста по очереди с каждой стороны на начинку внахлёст друг на друга. Смажьте рулет взбитым яйцом и посыпьте кунжутом. Выложите рулет на противень, покрытый пергаментной бумагой, и выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 25 минут.

Ваш рулет с ветчиной, сыром и цукини готов. Приятного аппетита!

Уточнения

Слоёное тесто — тесто, используемое при выпечке слоёных пирожков, булочек, самсы, других кулинарных изделий. Характерной особенностью слоёного теста является то, что основным его компонентом является масло (животное или растительное), составляющее по весу почти столько же, сколько и мука. «Слойкой» на профессиональном языке кулинаров может называться само тесто.



Руле́т (от уменьш. фр. roulette — «колёсико», от roue — «колесо») — кулинарное изделие в виде скрученного пласта теста, мяса или другого продукта, с начинкой и без.

