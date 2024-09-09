Манник с грушей на кефире: получается идеальным даже у начинающей хозяйки

Манник с грушей на кефире — это вкусный и полезный десерт, который станет отличным дополнением к чаю. Этот пирог готовится из доступных ингредиентов и не требует особых навыков в кулинарии.
Ингредиенты:
Чтобы получить идеальную выпечку, следуйте этим шагам:
Готовый манник разрежьте на порции и подавайте к столу.
Ма́нная крупа́ (разг. ма́нка) — крупа из зёрен пшеницы так называемого «сортового помола» со средним диаметром частиц от 0,25 до 0,75 мм. Её используют для первых блюд как засыпку либо в форме манных галушек; для вторых блюд — в виде каши, оладий, запеканок, биточков, котлет; для сладких блюд — в виде сладкой «гурьевской» манной каши, суфле, пудинга, мусса и подобных блюд; для выпечки пирога (манника); а также для добавки в мясной фарш.
Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В следующем году минималистичные интерьеры, которые долгое время пользовались популярностью, окончательно утратят свою актуальность.