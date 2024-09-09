Манник с грушей на кефире: получается идеальным даже у начинающей хозяйки

Манник с грушей на кефире: чтобы пирог хорошо пропёкся, нужно дать манке набухнуть в кефире

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Манник с грушей на кефире — это вкусный и полезный десерт, который станет отличным дополнением к чаю. Этот пирог готовится из доступных ингредиентов и не требует особых навыков в кулинарии.

Фото: flickr.com by stu_spivack, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

160 г манной крупы,

200 г кефира (можно брать любой жирности),

3 яйца,

130 г муки,

130 г сахара,

2 щепотки соли,

3 г разрыхлителя,

1 ст. л. растительного масла (чтобы смазать форму),

120 г груши.

Чтобы получить идеальную выпечку, следуйте этим шагам:

Замочите манную крупу в кефире на 30-40 минут. Взбейте яйца с сахаром до образования пены. Добавьте ванильный сахар и разрыхлитель (его можно заменить содой, гашеной уксусом). Соедините манную крупу с яичной смесью и перемешайте. Нарежьте груши, добавьте их в тесто. Оно должно получиться тягучим, густым. Смажьте форму для выпечки сливочным маслом и переложите в неё тесто. Выпекайте манник в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 40-50 минут.

Готовый манник разрежьте на порции и подавайте к столу.

Уточнения

Ма́нная крупа́ (разг. ма́нка) — крупа из зёрен пшеницы так называемого «сортового помола» со средним диаметром частиц от 0,25 до 0,75 мм. Её используют для первых блюд как засыпку либо в форме манных галушек; для вторых блюд — в виде каши, оладий, запеканок, биточков, котлет; для сладких блюд — в виде сладкой «гурьевской» манной каши, суфле, пудинга, мусса и подобных блюд; для выпечки пирога (манника); а также для добавки в мясной фарш.



Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.

