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Манник с грушей на кефире: получается идеальным даже у начинающей хозяйки

Манник с грушей на кефире: чтобы пирог хорошо пропёкся, нужно дать манке набухнуть в кефире
1:20
Еда

Манник с грушей на кефире — это вкусный и полезный десерт, который станет отличным дополнением к чаю. Этот пирог готовится из доступных ингредиентов и не требует особых навыков в кулинарии.

Манник с грушей на кефире: чтобы пирог хорошо пропёкся, нужно дать манке набухнуть в кефире
Фото: flickr.com by stu_spivack, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

  • 160 г манной крупы,
  • 200 г кефира (можно брать любой жирности),
  • 3 яйца,
  • 130 г муки,
  • 130 г сахара,
  • 2 щепотки соли,
  • 3 г разрыхлителя,
  • 1 ст. л. растительного масла (чтобы смазать форму),
  • 120 г груши.

Чтобы получить идеальную выпечку, следуйте этим шагам:

  1. Замочите манную крупу в кефире на 30-40 минут.
  2. Взбейте яйца с сахаром до образования пены.
  3. Добавьте ванильный сахар и разрыхлитель (его можно заменить содой, гашеной уксусом).
  4. Соедините манную крупу с яичной смесью и перемешайте.
  5. Нарежьте груши, добавьте их в тесто. Оно должно получиться тягучим, густым.
  6. Смажьте форму для выпечки сливочным маслом и переложите в неё тесто.
  7. Выпекайте манник в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 40-50 минут.

Готовый манник разрежьте на порции и подавайте к столу.

Уточнения

Ма́нная крупа́ (разг. ма́нка) — крупа из зёрен пшеницы так называемого «сортового помола» со средним диаметром частиц от 0,25 до 0,75 мм. Её используют для первых блюд как засыпку либо в форме манных галушек; для вторых блюд — в виде каши, оладий, запеканок, биточков, котлет; для сладких блюд — в виде сладкой «гурьевской» манной каши, суфле, пудинга, мусса и подобных блюд; для выпечки пирога (манника); а также для добавки в мясной фарш.

Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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