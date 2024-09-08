Лечо из баклажанов на зиму: открыть такую баночку в холода будет так приятно

Лечо из баклажанов — это вкусное и ароматное блюдо, которое можно приготовить на зиму. Оно станет отличным дополнением к вашему столу и порадует вас своим вкусом в холодные зимние дни.
Для его приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:
Процесс приготовления
Ле́чо (венг. lecsó) — классическое блюдо венгерской кухни, весьма распространённое в странах Европы.
Как и любое популярное блюдо, не имеет точной рецептуры, но неизменным и обязательным является наличие трёх видов овощей: сладкий перец, помидоры и репчатый лук.
Часто выступает в роли гарнира, как, например, в восточных районах Германии — к жаренному на гриле мясу, колбасам или сосискам.
Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение. Съедобен только плод. В ботаническом смысле это ягода, в кулинарном смысле рассматривается как овощ. Родина — субтропики Азии.
Слово «баклажан» восходит к древнеиндийскому санскриту. Название «eggplant» было придумано в Великобритании.
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