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Лечо из баклажанов на зиму: открыть такую баночку в холода будет так приятно

Лечо из баклажанов на зиму: вкусная закуска для любителей домашних заготовок
1:55
Еда

Лечо из баклажанов — это вкусное и ароматное блюдо, которое можно приготовить на зиму. Оно станет отличным дополнением к вашему столу и порадует вас своим вкусом в холодные зимние дни.

Лечо из баклажанов на зиму: вкусная закуска для любителей домашних заготовок
Фото: flickr.com by Лиз Уэст, CC BY 2.0

Для его приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • баклажаны — 1 кг;
  • помидоры — 550 г;
  • перец болгарский — 350 г;
  • морковь — 350 г;
  • лук репчатый — 300-350 г;
  • чеснок — 4-5 зубчиков;
  • масло растительное — 120-140 мл;
  • уксус 9 % — 70 мл;
  • соль — 40-45 г;
  • сахар — 50-60 г.

Процесс приготовления

  1. На помидорах сделайте надрезы крест-накрест. Опустите в кипяток на 2-3 минуты. После переложите их в холодную воду, чтобы кожица легко снялась. Измельчите помидоры блендером до однородности.
  2. Морковь натрите на крупной тёрке, а лук нарежьте полукольцами. Обжарьте овощи в растительном масле на небольшом огне около 5-7 минут.
  3. Добавьте в кастрюлю нарезанные брусочками баклажаны и болгарский перец. Влейте измельчённые томаты. Добавьте сахар и соль. Аккуратно перемешайте. Доведите до кипения на небольшом огне и тушите 30 минут.
  4. Затем добавьте измельчённый чеснок и уксус. Потушите ещё около 10 минут. В конце попробуйте лечо на соль и сахар, при необходимости добавьте ещё.
  5. Готовое лечо разложите по чистым стерилизованным баночкам.
  6. Переверните банку вверх дном и укутайте в полотенце. Оставьте так до полного остывания.
  7. После уберите баночки на хранение в прохладное место. Лечо из баклажанов готово.

Уточнения

Ле́чо (венг. lecsó) — классическое блюдо венгерской кухни, весьма распространённое в странах Европы.
Как и любое популярное блюдо, не имеет точной рецептуры, но неизменным и обязательным является наличие трёх видов овощей: сладкий перец, помидоры и репчатый лук.
Часто выступает в роли гарнира, как, например, в восточных районах Германии — к жаренному на гриле мясу, колбасам или сосискам.
 

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение. Съедобен только плод. В ботаническом смысле это ягода, в кулинарном смысле рассматривается как овощ. Родина — субтропики Азии.
Слово «баклажан» восходит к древнеиндийскому санскриту. Название «eggplant» было придумано в Великобритании.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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