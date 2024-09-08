Лечо из баклажанов на зиму: открыть такую баночку в холода будет так приятно

Лечо из баклажанов на зиму: вкусная закуска для любителей домашних заготовок

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Лечо из баклажанов — это вкусное и ароматное блюдо, которое можно приготовить на зиму. Оно станет отличным дополнением к вашему столу и порадует вас своим вкусом в холодные зимние дни.

Фото: flickr.com by Лиз Уэст, CC BY 2.0

Для его приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

баклажаны — 1 кг;

помидоры — 550 г;

перец болгарский — 350 г;

морковь — 350 г;

лук репчатый — 300-350 г;

чеснок — 4-5 зубчиков;

масло растительное — 120-140 мл;

уксус 9 % — 70 мл;

соль — 40-45 г;

сахар — 50-60 г.

Процесс приготовления

На помидорах сделайте надрезы крест-накрест. Опустите в кипяток на 2-3 минуты. После переложите их в холодную воду, чтобы кожица легко снялась. Измельчите помидоры блендером до однородности. Морковь натрите на крупной тёрке, а лук нарежьте полукольцами. Обжарьте овощи в растительном масле на небольшом огне около 5-7 минут. Добавьте в кастрюлю нарезанные брусочками баклажаны и болгарский перец. Влейте измельчённые томаты. Добавьте сахар и соль. Аккуратно перемешайте. Доведите до кипения на небольшом огне и тушите 30 минут. Затем добавьте измельчённый чеснок и уксус. Потушите ещё около 10 минут. В конце попробуйте лечо на соль и сахар, при необходимости добавьте ещё. Готовое лечо разложите по чистым стерилизованным баночкам. Переверните банку вверх дном и укутайте в полотенце. Оставьте так до полного остывания. После уберите баночки на хранение в прохладное место. Лечо из баклажанов готово.

Уточнения

Ле́чо (венг. lecsó) — классическое блюдо венгерской кухни, весьма распространённое в странах Европы.

Как и любое популярное блюдо, не имеет точной рецептуры, но неизменным и обязательным является наличие трёх видов овощей: сладкий перец, помидоры и репчатый лук.

Часто выступает в роли гарнира, как, например, в восточных районах Германии — к жаренному на гриле мясу, колбасам или сосискам.





Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение. Съедобен только плод. В ботаническом смысле это ягода, в кулинарном смысле рассматривается как овощ. Родина — субтропики Азии.

Слово «баклажан» восходит к древнеиндийскому санскриту. Название «eggplant» было придумано в Великобритании.

