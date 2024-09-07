Как приготовить яичные рулетики с сыром и зеленью — пошаговый рецепт

Яичные рулетики с сыром и зеленью: простые в приготовлении и очень вкусные

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Яичные рулетики с сыром и зеленью — очень вкусное блюдо, которое довольно легко приготовить. Угощение станет идеальным завтраком и перекусом. Раскрываем рецепт этих восхитительных рулетиков.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты:

Яйцо — 4 шт.

Майонез — 150 г

Твёрдый сыр — 200 г

Чеснок — 3 зубчика

Петрушка — 2 веточки

Укроп — 2 веточки

Подсолнечное масло — 2 ст.л.

Соль — по вкусу

Приготовление:

В миске соединить яйца, 50 граммов майонеза и соль. Перемешать. Налить на сковороду подсолнечное масло. Разогреть и приготовить блины. Натереть сыр на средней тёрке. Пропустить чеснок через пресс. Нашинковать петрушку и укроп. В ёмкости смешать сыр, чеснок, петрушку, укроп и 100 граммов майонеза. Начинка готова. Смазать блины получившейся смесью. Свернуть в рулетики. Приятного аппетита!