Как приготовить яичные рулетики с сыром и зеленью — пошаговый рецепт
Яичные рулетики с сыром и зеленью: простые в приготовлении и очень вкусные
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Яичные рулетики с сыром и зеленью — очень вкусное блюдо, которое довольно легко приготовить. Угощение станет идеальным завтраком и перекусом. Раскрываем рецепт этих восхитительных рулетиков.
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM
Ингредиенты:
- Яйцо — 4 шт.
- Майонез — 150 г
- Твёрдый сыр — 200 г
- Чеснок — 3 зубчика
- Петрушка — 2 веточки
- Укроп — 2 веточки
- Подсолнечное масло — 2 ст.л.
- Соль — по вкусу
Приготовление:
- В миске соединить яйца, 50 граммов майонеза и соль. Перемешать.
- Налить на сковороду подсолнечное масло. Разогреть и приготовить блины.
- Натереть сыр на средней тёрке.
- Пропустить чеснок через пресс.
- Нашинковать петрушку и укроп.
- В ёмкости смешать сыр, чеснок, петрушку, укроп и 100 граммов майонеза. Начинка готова.
- Смазать блины получившейся смесью. Свернуть в рулетики. Приятного аппетита!
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру