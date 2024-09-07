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Как приготовить яичные рулетики с сыром и зеленью — пошаговый рецепт

Яичные рулетики с сыром и зеленью: простые в приготовлении и очень вкусные
1:04
Еда

Яичные рулетики с сыром и зеленью — очень вкусное блюдо, которое довольно легко приготовить. Угощение станет идеальным завтраком и перекусом. Раскрываем рецепт этих восхитительных рулетиков.

Яичные рулетики с сыром и зеленью: простые в приготовлении и очень вкусные
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты:

  • Яйцо — 4 шт.
  • Майонез — 150 г
  • Твёрдый сыр — 200 г
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Петрушка — 2 веточки
  • Укроп — 2 веточки
  • Подсолнечное масло — 2 ст.л.
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

  1. В миске соединить яйца, 50 граммов майонеза и соль. Перемешать.
  2. Налить на сковороду подсолнечное масло. Разогреть и приготовить блины.
  3. Натереть сыр на средней тёрке.
  4. Пропустить чеснок через пресс.
  5. Нашинковать петрушку и укроп.
  6. В ёмкости смешать сыр, чеснок, петрушку, укроп и 100 граммов майонеза. Начинка готова.
  7. Смазать блины получившейся смесью. Свернуть в рулетики. Приятного аппетита!

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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