Сырные булочки: получатся очень нежными и вкусными

Вкуснейшие сырные булочки — пошаговый рецепт

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем вашему вниманию рецепт вкуснейших сырных булочек. Для их приготовления понадобится совсем немного времени. Раскрываем рецепт этого блюда.

Фото: freepik.com by vecstock, PDM

Ингредиенты:

Кукурузный крахмал — 250 г

Яйцо — 2 шт.

Твёрдый сыр — 250 г

Подсолнечное масло — 160 мл

Молоко — 300 мл

Соль — 2 ч.л.

Мука — 2 ст.л.

Приготовление:

Натереть сыр на мелкой тёрке. Смешать в кастрюле молоко, соль и 150 миллилитров подсолнечного масла. Довести до кипения. Добавить крахмал и перемешать. Убрать смесь с огня. Добавить яйца и сыр. Снова перемешать. Сформировать из смеси крупные шарики. Смазать противень оставшимся подсолнечным маслом. Присыпать мукой. Выложить шарики на противень. Отправить блюдо в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Приятного аппетита!