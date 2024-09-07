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Сырные булочки: получатся очень нежными и вкусными

Вкуснейшие сырные булочки — пошаговый рецепт
1:09
Еда

Представляем вашему вниманию рецепт вкуснейших сырных булочек. Для их приготовления понадобится совсем немного времени. Раскрываем рецепт этого блюда.

Вкуснейшие сырные булочки — пошаговый рецепт
Фото: freepik.com by vecstock, PDM

Ингредиенты:

  • Кукурузный крахмал — 250 г
  • Яйцо — 2 шт.
  • Твёрдый сыр — 250 г
  • Подсолнечное масло — 160 мл
  • Молоко — 300 мл
  • Соль — 2 ч.л.
  • Мука — 2 ст.л.

Приготовление:

  1. Натереть сыр на мелкой тёрке.
  2. Смешать в кастрюле молоко, соль и 150 миллилитров подсолнечного масла. Довести до кипения.
  3. Добавить крахмал и перемешать.
  4. Убрать смесь с огня.
  5. Добавить яйца и сыр. Снова перемешать.
  6. Сформировать из смеси крупные шарики.
  7. Смазать противень оставшимся подсолнечным маслом. Присыпать мукой.
  8. Выложить шарики на противень. 
  9. Отправить блюдо в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Приятного аппетита!

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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