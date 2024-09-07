Сырные булочки: получатся очень нежными и вкусными
Вкуснейшие сырные булочки — пошаговый рецепт
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Представляем вашему вниманию рецепт вкуснейших сырных булочек. Для их приготовления понадобится совсем немного времени. Раскрываем рецепт этого блюда.
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Ингредиенты:
- Кукурузный крахмал — 250 г
- Яйцо — 2 шт.
- Твёрдый сыр — 250 г
- Подсолнечное масло — 160 мл
- Молоко — 300 мл
- Соль — 2 ч.л.
- Мука — 2 ст.л.
Приготовление:
- Натереть сыр на мелкой тёрке.
- Смешать в кастрюле молоко, соль и 150 миллилитров подсолнечного масла. Довести до кипения.
- Добавить крахмал и перемешать.
- Убрать смесь с огня.
- Добавить яйца и сыр. Снова перемешать.
- Сформировать из смеси крупные шарики.
- Смазать противень оставшимся подсолнечным маслом. Присыпать мукой.
- Выложить шарики на противень.
- Отправить блюдо в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Приятного аппетита!
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру