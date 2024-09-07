Как приготовить вкусные и полезные кутабы с кабачком и сыром всего за 10 минут: пошаговый рецепт

Простой рецепт кутабов с кабачковым тестом и сырной начинкой

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт кутабов с сыром и кабачком — идеальный вариант для быстрого и вкусного перекуса или легкого обеда. Используя простые ингредиенты, вы получите аппетитное блюдо с хрустящей корочкой и нежной сырной начинкой.

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Ингредиенты:

400 г кабачков;

1 яйцо;

80 г рисовой муки;

80 г сыра;

20 г свежей зелени;

Соль, перец, сухой чеснок — по вкусу.

Приготовление:

Готовим тесто: Натереть кабачки на крупной тёрке, слегка посолить и перемешать. Оставить их на 5 минут, чтобы кабачки пустили сок, затем тщательно отжать лишнюю жидкость. Добавить яйцо, специи, муку и тщательно перемешать до однородной массы. Начинка: Натереть сыр на средней тёрке, мелко нарезать зелень, затем тщательно смешать их вместе. Формируем кутабы: На разогретую сковороду выложить около двух столовых ложек кабачкового теста и распределить его по поверхности, формируя круг. Как только тесто слегка подрумянится снизу, выложите начинку на одну половину круга. Затем аккуратно накройте её второй половиной теста и обжаривайте на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки.

Уточнения

Кабачок (уменьш. от укр. кабак, "тыква", из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.

