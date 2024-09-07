Как приготовить вкусные и полезные кутабы с кабачком и сыром всего за 10 минут: пошаговый рецепт

Этот рецепт кутабов с сыром и кабачком — идеальный вариант для быстрого и вкусного перекуса или легкого обеда. Используя простые ингредиенты, вы получите аппетитное блюдо с хрустящей корочкой и нежной сырной начинкой.
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Ингредиенты:
400 г кабачков;
1 яйцо;
80 г рисовой муки;
80 г сыра;
20 г свежей зелени;
Соль, перец, сухой чеснок — по вкусу.
Приготовление:
Готовим тесто: Натереть кабачки на крупной тёрке, слегка посолить и перемешать. Оставить их на 5 минут, чтобы кабачки пустили сок, затем тщательно отжать лишнюю жидкость.
Добавить яйцо, специи, муку и тщательно перемешать до однородной массы.
Начинка: Натереть сыр на средней тёрке, мелко нарезать зелень, затем тщательно смешать их вместе.
Формируем кутабы: На разогретую сковороду выложить около двух столовых ложек кабачкового теста и распределить его по поверхности, формируя круг.
Как только тесто слегка подрумянится снизу, выложите начинку на одну половину круга. Затем аккуратно накройте её второй половиной теста и обжаривайте на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки.
Уточнения
Кабачок (уменьш. от укр. кабак, "тыква", из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.