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Как приготовить вкусные и полезные кутабы с кабачком и сыром всего за 10 минут: пошаговый рецепт

Простой рецепт кутабов с кабачковым тестом и сырной начинкой
1:19
Еда

Этот рецепт кутабов с сыром и кабачком — идеальный вариант для быстрого и вкусного перекуса или легкого обеда. Используя простые ингредиенты, вы получите аппетитное блюдо с хрустящей корочкой и нежной сырной начинкой.

Простой рецепт кутабов с кабачковым тестом и сырной начинкой
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

  • 400 г кабачков;
  • 1 яйцо;
  • 80 г рисовой муки;
  • 80 г сыра;
  • 20 г свежей зелени;
  • Соль, перец, сухой чеснок — по вкусу.

Приготовление:

  1. Готовим тесто: Натереть кабачки на крупной тёрке, слегка посолить и перемешать. Оставить их на 5 минут, чтобы кабачки пустили сок, затем тщательно отжать лишнюю жидкость.
  2. Добавить яйцо, специи, муку и тщательно перемешать до однородной массы.
  3. Начинка: Натереть сыр на средней тёрке, мелко нарезать зелень, затем тщательно смешать их вместе.
  4. Формируем кутабы: На разогретую сковороду выложить около двух столовых ложек кабачкового теста и распределить его по поверхности, формируя круг.
  5. Как только тесто слегка подрумянится снизу, выложите начинку на одну половину круга. Затем аккуратно накройте её второй половиной теста и обжаривайте на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки.

Уточнения

Кабачок (уменьш. от укр. кабак, "тыква", из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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