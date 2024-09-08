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Какие огурцы лучше всего подходят для засолки, рассказали в Роспотребнадзоре

Эксперт Носкова: для засолки подходят только свежие и здоровые огурцы
1:02
Еда

Чтобы солёные огурцы получились вкусными, важно выбирать только здоровые и свежие плоды, рассказала специалист Роспотребнадзора Ирина Носкова.

Эксперт Носкова: для засолки подходят только свежие и здоровые огурцы
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Эксперт отметила, что для засолки не подходят пожелтевшие и перезревшие огурцы, со вмятинами, повреждённой кожицей и следами плесени.

По словам специалиста, если сделать заготовки сразу после сбора урожая, огурчики получатся особенно хрустящими.

Плоды перед консервацией нужно тщательно вымыть, так как остатки земли на огурцах могут стать источником ботулизма, предупредила Носкова. Перед засолкой их следует замочить в воде на несколько часов — это поможет избавиться от загрязнений и добавит огурцам хруста.

Эксперт подчеркнула, что при засолке огурцов не нужно отходить от рецепта, уменьшая количество соли и уксуса или время тепловой обработки — это не только негативно влияет на вкус, но и делает огурцы потенциально опасными для употребления.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Засолка (соление, соленье) — способ консервирования при помощи соли, высокое содержание которой в продуктах затрудняет развитие бактерий и плесени, продукты жизнедеятельности которых делают пищу несъедобной для человека либо приводят к порче непищевых продуктов.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты прав потребителей, здорового питания, в области организации питания, обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, разработке и утверждению государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, а также по организации и осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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