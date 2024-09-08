Лаваш с сыром на решётке: делается буквально в два счёта, дети и взрослые будут в восторге

Лаваш с сыром на решётке: прекрасная закуска для пикника и не только

0:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Лаваш с сыром — это простое и вкусное блюдо, которое можно приготовить на скорую руку. Оно идеально подходит для перекуса или лёгкого ужина, а также станет отличным вариантом для пикника или барбекю.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Лаваш с сыром и зеленью — простое и вкусное блюдо, которое легко приготовить на мангале.

Вам потребуются следующие ингредиенты:

укроп — 1 пучок;

плавленый сыр (или твёрдый сыр, если вы предпочитаете);

лаваш (бездрожжевой) — 2 штуки.

Процесс приготовления

Мелко нарежьте укроп. Раскройте лаваш и обильно намажьте его сырком (если используете твёрдый сыр, натрите его на тёрке). Посыпьте лаваш измельчённым укропом. Сверните лаваш в виде конвертика. Выложите конвертики на решётку и обжарьте их по 3 минуты с каждой стороны до лёгкого подрумянивания.

Приятного аппетита!

Уточнения

Лава́ш (азерб. и тур. lavaş, арм. լավաշ, լոշ, груз. ლავაში, осет. лауаси, перс. لواش‎) — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.

Также распространён в Иране, Афганистане и в Средней Азии. В англоязычных изданиях именуется также «армянский ломкий хлеб», «армянская лепёшка», «ломкий хлеб», «параки».



Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

