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Лаваш с сыром на решётке: делается буквально в два счёта, дети и взрослые будут в восторге

Лаваш с сыром на решётке: прекрасная закуска для пикника и не только
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Еда

Лаваш с сыром — это простое и вкусное блюдо, которое можно приготовить на скорую руку. Оно идеально подходит для перекуса или лёгкого ужина, а также станет отличным вариантом для пикника или барбекю.

Лаваш с сыром на решётке: прекрасная закуска для пикника и не только
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Лаваш с сыром и зеленью — простое и вкусное блюдо, которое легко приготовить на мангале.

Вам потребуются следующие ингредиенты:

  • укроп — 1 пучок;
  • плавленый сыр (или твёрдый сыр, если вы предпочитаете);
  • лаваш (бездрожжевой) — 2 штуки.

Процесс приготовления

  1. Мелко нарежьте укроп.
  2. Раскройте лаваш и обильно намажьте его сырком (если используете твёрдый сыр, натрите его на тёрке).
  3. Посыпьте лаваш измельчённым укропом.
  4. Сверните лаваш в виде конвертика.
  5. Выложите конвертики на решётку и обжарьте их по 3 минуты с каждой стороны до лёгкого подрумянивания.

Приятного аппетита!

Уточнения

Лава́ш (азерб. и тур. lavaş, арм. լավաշ, լոշ, груз. ლავაში, осет. лауаси, перс. لواش‎) — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.
Также распространён в Иране, Афганистане и в Средней Азии. В англоязычных изданиях именуется также «армянский ломкий хлеб», «армянская лепёшка», «ломкий хлеб», «параки».

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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