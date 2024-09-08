Лаваш с сыром на решётке: делается буквально в два счёта, дети и взрослые будут в восторге

Лаваш с сыром — это простое и вкусное блюдо, которое можно приготовить на скорую руку. Оно идеально подходит для перекуса или лёгкого ужина, а также станет отличным вариантом для пикника или барбекю.
Лаваш с сыром и зеленью — простое и вкусное блюдо, которое легко приготовить на мангале.
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Процесс приготовления
Приятного аппетита!
Лава́ш (азерб. и тур. lavaş, арм. լավաշ, լոշ, груз. ლავაში, осет. лауаси, перс. لواش) — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.
Также распространён в Иране, Афганистане и в Средней Азии. В англоязычных изданиях именуется также «армянский ломкий хлеб», «армянская лепёшка», «ломкий хлеб», «параки».
Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.
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