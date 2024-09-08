Запечённая курочка на рисе с чесноком и луком: потрясающе ароматное блюдо для большой семьи

Курица с луком и чесноком в сливочном соусе: она тушится в духовке на рисе

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Курица в сливочном соусе — это вкусное и сытное второе блюдо, которое можно приготовить для всей семьи. Этот рецепт хорош для большого количества едоков, ведь это большое блюдо с курочкой и рисом получается очень сытным и безумно ароматным!

Фото: flickr.com by jeffreyw, CC BY 2.0

Ингредиенты:

Курица — 1 кг,

Пропаренный рис — 250 г,

Сливочное масло — 50 г,

Репчатый лук -100 г,

Молоко (3% жирности) — 500 мл,

Сметана — 200 г,

Чеснок — 50 г,

Петрушка — 30 г,

Растительное масло — 1 ст. л.,

Соль — по вкусу,

Чёрный перец — по вкусу

Инструкции по приготовлению:

Мелко нарежьте лук. Пожарьте его на сливочном масле до получения золотистого оттенка. Промойте рис водой. Смажьте форму для запекания растительным маслом. Выложите рис в форму и смешайте с обжаренным луком. Налейте немного воды в форму, чтобы она слегка покрывала рис, не закрывая его полностью. Посолите и поперчите курицу по вкусу. Распределите кусочки курицы поверх риса. Разогрейте духовку до 180°C. Поместите форму с рисом и курицей в духовку и запекайте до тех пор, пока рис не приготовится (около 40-50 минут). По необходимости добавляйте воду в процессе приготовления, чтобы рис не пересох. Измельчите чеснок. Смешайте молоко со сметаной и подготовленным чесноком в миске. Когда рис будет готов, достаньте форму из духовки. Полейте курицу и рис приготовленным соусом. Поднимите температуру в духовке до 220°C. Верните форму в духовку и запекайте до тех пор, пока соус не начнет активно кипеть. Достаньте форму из духовки и по желанию посыпьте зеленью петрушки.

Дайте блюду немного остыть перед подачей на стол. Ваше вкусное блюдо готово! Приятного аппетита!

Уточнения

Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса. Этот вид птичьего мяса является самым распространённым в мире. Из-за относительной простоты и низкой стоимости выращивания кур по сравнению с такими животными, как крупный рогатый скот или свиньи, курятина преобладает во многих кухнях мира. Курицу можно приготовить самыми разными способами, включая запекание, приготовление на гриле, барбекю, жарку и варку. Со второй половины XX века курятина стала одним из основных продуктов быстрого питания. Курятина иногда упоминается как более полезная для здоровья, чем красное мясо, с более низким содержанием холестерина и насыщенных жиров.





Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.

Очень требователен к условиям выращивания, может быть погублен заморозками. Рис очень любит влагу, и его побеги растут прямо из воды. Семена прорастают при 10—12 °C.

