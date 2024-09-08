Запечённая курочка на рисе с чесноком и луком: потрясающе ароматное блюдо для большой семьи

Курица в сливочном соусе — это вкусное и сытное второе блюдо, которое можно приготовить для всей семьи. Этот рецепт хорош для большого количества едоков, ведь это большое блюдо с курочкой и рисом получается очень сытным и безумно ароматным!
Ингредиенты:
Инструкции по приготовлению:
Дайте блюду немного остыть перед подачей на стол. Ваше вкусное блюдо готово! Приятного аппетита!
Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса. Этот вид птичьего мяса является самым распространённым в мире. Из-за относительной простоты и низкой стоимости выращивания кур по сравнению с такими животными, как крупный рогатый скот или свиньи, курятина преобладает во многих кухнях мира. Курицу можно приготовить самыми разными способами, включая запекание, приготовление на гриле, барбекю, жарку и варку. Со второй половины XX века курятина стала одним из основных продуктов быстрого питания. Курятина иногда упоминается как более полезная для здоровья, чем красное мясо, с более низким содержанием холестерина и насыщенных жиров.
Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.
Очень требователен к условиям выращивания, может быть погублен заморозками. Рис очень любит влагу, и его побеги растут прямо из воды. Семена прорастают при 10—12 °C.
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