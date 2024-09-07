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Картофель, жаренный с лисичками: беспроигрышное сентябрьское сочетание

Лисички с картофелем: простое, сытное и очень вкусное второе блюдо
0:56
Еда

Лисички с картофелем — это ароматное и сытное блюдо, которое станет отличным дополнением к вашему столу. Эти грибы обладают неповторимым вкусом и ароматом, а в сочетании с картофелем создают идеальное сочетание.

Лисички с картофелем: простое, сытное и очень вкусное второе блюдо
Фото: flickr.com by jeffreyw, CC BY 2.0

Вот что вам понадобится:

  • лисички — 300 г;
  • картофель — 4 штуки;
  • лук — 1 штука;
  • растительное масло — 3 столовые ложки;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу.

Процесс приготовления

  1. Очистите картофель, нарежьте его кубиками. Отварите нарезанный картофель, пока он не будет наполовину готов.
  2. Мелко порубите лук и обжарьте его на растительном масле, пока он не подзолотится.
  3. Выложите лисички в сковороду к луку и жарьте их вместе примерно 10 минут.
  4. Соедините картофель и лисички, добавьте соль и перец по вкусу. Готовьте их ещё около 5 минут.

Уточнения

Лиси́чка обыкнове́нная или лисичка настоя́щая, или петушо́к (лат. Cantharēllus cibārius) — вид грибов семейства лисичковых. Растет в Европе от Скандинавии до Средиземноморского бассейна, а также в Сибири и на Дальнем востоке, в основном в лиственных и хвойных лесах. Гриб легко обнаружить и распознать в природе. Обычно в Европе употребляемую в пищу лисичку собирают с конца лета до поздней осени. Лисички имеют слабый аромат и вкус абрикосов. Они используются во многих кулинарных блюдах и могут сохраняться путём сушки или заморозки. При сушке не следует использовать духовку, потому что гриб может стать горьким.

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом. Плоды ядовиты в связи с содержанием в них соланина. С потребительской точки зрения картофель является овощем.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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