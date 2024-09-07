Картофель, жаренный с лисичками: беспроигрышное сентябрьское сочетание

Лисички с картофелем: простое, сытное и очень вкусное второе блюдо

0:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Лисички с картофелем — это ароматное и сытное блюдо, которое станет отличным дополнением к вашему столу. Эти грибы обладают неповторимым вкусом и ароматом, а в сочетании с картофелем создают идеальное сочетание.

Фото: flickr.com by jeffreyw, CC BY 2.0

Вот что вам понадобится:

лисички — 300 г;

картофель — 4 штуки;

лук — 1 штука;

растительное масло — 3 столовые ложки;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу.

Процесс приготовления

Очистите картофель, нарежьте его кубиками. Отварите нарезанный картофель, пока он не будет наполовину готов. Мелко порубите лук и обжарьте его на растительном масле, пока он не подзолотится. Выложите лисички в сковороду к луку и жарьте их вместе примерно 10 минут. Соедините картофель и лисички, добавьте соль и перец по вкусу. Готовьте их ещё около 5 минут.

Уточнения

Лиси́чка обыкнове́нная или лисичка настоя́щая, или петушо́к (лат. Cantharēllus cibārius) — вид грибов семейства лисичковых. Растет в Европе от Скандинавии до Средиземноморского бассейна, а также в Сибири и на Дальнем востоке, в основном в лиственных и хвойных лесах. Гриб легко обнаружить и распознать в природе. Обычно в Европе употребляемую в пищу лисичку собирают с конца лета до поздней осени. Лисички имеют слабый аромат и вкус абрикосов. Они используются во многих кулинарных блюдах и могут сохраняться путём сушки или заморозки. При сушке не следует использовать духовку, потому что гриб может стать горьким.



Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом. Плоды ядовиты в связи с содержанием в них соланина. С потребительской точки зрения картофель является овощем.

