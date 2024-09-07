Простые и вкусные закуски, которые можно взять в путешествие

Быстрые закуски, которые стоит взять с собой в путешествие

Свежие фрукты

Упакуйте фрукты, такие как яблоки, апельсины, бананы. Они вкусные, освежающие и обеспечивают энергию.

Фото: flickr.com by Marcus Quigmire, CC BY-SA 2.0

Батончики мюсли

Выбирайте батончики мюсли с низким содержанием сахара, изготовленные из полезных ингредиентов. Они удобны и могут насытить вас на некоторое время.

Сыр и крекеры

Предварительно нарежьте несколько ломтиков сыра и соедините их с цельнозерновыми крекерами. Это простая и богатая белком закуска.

Вегетарианские палочки

Нарежьте морковь, огурцы или болгарский перец соломкой и возьмите их с собой.

Попкорн

Воздушный или слегка приправленный попкорн может стать легкой и сытной закуской. Просто убедитесь, что вы выбираете более здоровые варианты без чрезмерного количества масла или соли.

Темный шоколад

Упакуйте небольшое количество темного шоколада для сладкого лакомства. Он богат антиоксидантами и может обеспечить небольшой заряд энергии.

Уточнения

Попкорн (англ. popcorn, от popped corn — (дословно) «выстрелившая (хлопнувшая) кукуруза (зерно)») или воздушная кукуруза — закуска, представляющая собой зёрна кукурузы, раздувшиеся изнутри при нагревании. Обычно подаётся подсоленным или подслащенным.





Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.



