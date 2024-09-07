Простые и вкусные закуски, которые можно взять в путешествие

Упакуйте фрукты, такие как яблоки, апельсины, бананы. Они вкусные, освежающие и обеспечивают энергию.
Выбирайте батончики мюсли с низким содержанием сахара, изготовленные из полезных ингредиентов. Они удобны и могут насытить вас на некоторое время.
Предварительно нарежьте несколько ломтиков сыра и соедините их с цельнозерновыми крекерами. Это простая и богатая белком закуска.
Нарежьте морковь, огурцы или болгарский перец соломкой и возьмите их с собой.
Воздушный или слегка приправленный попкорн может стать легкой и сытной закуской. Просто убедитесь, что вы выбираете более здоровые варианты без чрезмерного количества масла или соли.
Упакуйте небольшое количество темного шоколада для сладкого лакомства. Он богат антиоксидантами и может обеспечить небольшой заряд энергии.
Попкорн (англ. popcorn, от popped corn — (дословно) «выстрелившая (хлопнувшая) кукуруза (зерно)») или воздушная кукуруза — закуска, представляющая собой зёрна кукурузы, раздувшиеся изнутри при нагревании. Обычно подаётся подсоленным или подслащенным.
Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.
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