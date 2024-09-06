Готовим вкуснейшие щи: пошаговый рецепт и советы по приготовлению

От выбора ингредиентов до последних штрихов: полное руководство по созданию идеальных щей

2:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Щи — это один из самых популярных и любимых русских супов. Они отличаются сытностью, насыщенным вкусом и ароматом. Приготовить щи может каждый, но чтобы они получились по-настоящему вкусными, важно знать несколько секретов.

Фото: commons.wikimedia.org by Takeaway, CC BY-SA 3.0

Выбор ингредиентов

Основа любых щей — это свежая капуста. Для этого лучше всего подойдет белокочанная капуста, но можно также использовать савойскую, китайскую или красную. Важно, чтобы капуста была плотная и хрустящая. Также нужно взять репчатый лук, морковь, картофель, томаты или томатную пасту.

Для аромата и вкуса добавляются лавровый лист, перец, тмин, укроп и другие специи по вкусу. Многие предпочитают готовить щи с мясом — говядиной, свининой или курицей. Это придает супу дополнительную сытность.

Процесс приготовления

Начинаем с обжаривания нарезанных лука и моркови на растительном масле до золотистого цвета. Затем добавляем мясо (если используем) и обжариваем еще 5-7 минут.

Следующий шаг — закладываем капусту, нарезанную полосками или квадратиками. Перемешиваем и тушим около 10 минут, чтобы капуста начала слегка мягчеть.

Теперь добавляем порезанный картофель, лавровый лист, черный перец и тмин. Заливаем все водой или бульоном и доводим до кипения. Варим щи на медленном огне 40-50 минут, периодически помешивая.

В самом конце кладем томатную пасту или свежие помидоры, рубленую зелень, соль и специи по вкусу. Даем супу еще немного настояться.

Подавать щи следует горячими, со сметаной, чесночными гренками или ржаным хлебом. Также их можно украсить зеленью.

Секрет вкусных щей

Чтобы щи получились насыщенными и ароматными, важно соблюдать несколько правил:

Тушить овощи, не торопясь, как минимум 40-50 минут.

Использовать свежие, качественные продукты.

Добавлять специи и зелень в самом конце приготовления.

Дать супу настояться перед подачей.

Уточнения

Щи — классическое национальное блюдо русской кухни, многокомпонентный заправочный суп, основу которого составляет рубленая белокочанная свежая или квашеная капуста, реже капустная рассада или савойская капуста, приготовляемый на костном или мясокостном или рыбном бульоне, грибном, овощном или крупяном отваре. Щи бывают вегетарианскими грибными, а также мясными, с птицей и рыбными. Помимо капусты в зависимости от рецепта в щи добавляют картофель, крупы, свежие помидоры и яблоки. Щи традиционно сервируют с пирожками, ватрушками, кулебякой, гречневой кашей или крупеником, для забелки подают сметану. Наряду с борщом очень распространённое и популярное в русской кухне первое горячее блюдо.



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