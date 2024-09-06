Специалисты выявили высокое содержание пестицидов в урожае картофеля из Удмуртии

В картофеле из Удмуртии обнаружили высокое содержание пестицидов

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

В картофеле, который вырастили в Завьяловском районе Удмуртии, обнаружили превышение допустимого количества пестицидов.

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Сотрудники Россельхознадзора взяли пробы картофеля с поля рядом с деревней Новое Мартьяново. Урожай отправили на исследование. Оказалось, что в корнеплодах превышено содержание пестицида "Лямбда-цигалотрин".

Согласно информации из выписки Единого государственного реестра недвижимости, владельцем участка, на котором возделывали картофель, является АО "Русевроплант". Нарушителю уже вынесли предостережение.

Кроме того, в Россельхознадзоре планируют провести внеплановое контрольное мероприятие через согласование с прокуратурой Удмуртии для привлечения виновного к ответственности. При этом сведения направлены в Роспотребнадзор по региону, пишет udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора края.

Уточнения

Пестици́ды — ядовитые вещества, используемые для уничтожения вредителей и возбудителей болезней растений, а также различных паразитов, сорняков, вредителей зерна и зернопродуктов, древесины, изделий из хлопка, шерсти, кожи, эктопаразитов домашних животных, переносчиков опасных заболеваний человека и животных.

