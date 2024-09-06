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Как приготовить восхитительные тыквенные котлеты — пошаговый рецепт

Рецепт вкуснейших тыквенных котлет
0:57
Еда

Тыквенные котлеты непременно порадуют домочадцев. Кроме того, для их приготовления понадобится немного ингредиентов. Раскрываем рецепт этого вкусного блюда.

Рецепт вкуснейших тыквенных котлет
Фото: freepik.com by timolina, PDM

Ингредиенты:

  • Тыква — 500 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Манная крупа — 100 г
  • Мука — 3 ст.л.
  • Оливковое масло — 2 ст.л.
  • Соль — по вкусу
  • Чёрный молотый перец — по вкусу

Приготовление:

  1. Натереть тыкву на мелкой тёрке.
  2. В миске смешать натёртую тыкву и соль. Оставить на 15 минут.
  3. Отжать из тыквы сок.
  4. Добавить в миску яйцо, муку, манку и перец. Перемешать. Снова оставить на 15 минут.
  5. Сформировать из смеси котлеты.
  6. Смазать противень оливковым маслом.
  7. Отправить блюдо в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Приятного аппетита!

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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