Как приготовить восхитительные тыквенные котлеты — пошаговый рецепт

Рецепт вкуснейших тыквенных котлет

0:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Тыквенные котлеты непременно порадуют домочадцев. Кроме того, для их приготовления понадобится немного ингредиентов. Раскрываем рецепт этого вкусного блюда.

Фото: freepik.com by timolina, PDM

Ингредиенты:

Тыква — 500 г

Яйцо — 1 шт.

Манная крупа — 100 г

Мука — 3 ст.л.

Оливковое масло — 2 ст.л.

Соль — по вкусу

Чёрный молотый перец — по вкусу

Приготовление:

Натереть тыкву на мелкой тёрке. В миске смешать натёртую тыкву и соль. Оставить на 15 минут. Отжать из тыквы сок. Добавить в миску яйцо, муку, манку и перец. Перемешать. Снова оставить на 15 минут. Сформировать из смеси котлеты. Смазать противень оливковым маслом. Отправить блюдо в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Приятного аппетита!