Как приготовить восхитительные тыквенные котлеты — пошаговый рецепт
Рецепт вкуснейших тыквенных котлет
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Тыквенные котлеты непременно порадуют домочадцев. Кроме того, для их приготовления понадобится немного ингредиентов. Раскрываем рецепт этого вкусного блюда.
Фото: freepik.com by timolina, PDM
Ингредиенты:
- Тыква — 500 г
- Яйцо — 1 шт.
- Манная крупа — 100 г
- Мука — 3 ст.л.
- Оливковое масло — 2 ст.л.
- Соль — по вкусу
- Чёрный молотый перец — по вкусу
Приготовление:
- Натереть тыкву на мелкой тёрке.
- В миске смешать натёртую тыкву и соль. Оставить на 15 минут.
- Отжать из тыквы сок.
- Добавить в миску яйцо, муку, манку и перец. Перемешать. Снова оставить на 15 минут.
- Сформировать из смеси котлеты.
- Смазать противень оливковым маслом.
- Отправить блюдо в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Приятного аппетита!
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру