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Простой способ приготовления картофеля с хрустящей корочкой и мягкой текстурой внутри

Как приготовить хрустящий картофель с идеальной корочкой за несколько минут
1:05
Еда

Хрустящая жареная картошка — это любимое блюдо многих, но не все знают, что добиться идеального результата можно с помощью всего одного ингредиента — сливочного масла. Часто при жарке картофель превращается в мягкую массу, которая больше напоминает пюре, чем аппетитные золотистые ломтики. Однако, следуя простой технике, каждый сможет приготовить картошку, как именитый шеф-повар.

Как приготовить хрустящий картофель с идеальной корочкой за несколько минут
Фото: flickr.com by Goddess Morwen, CC BY 2.0

Ключ к успеху — это использование сливочного масла и правильное распределение жара. Чтобы картофель не разваривался, его сначала обжаривают на слабом огне под крышкой примерно 15 минут. Затем крышку снимают, добавляют сливочное масло и увеличивают огонь до максимума. Это позволит картошке приобрести красивую корочку за считанные минуты, сохранив нежную структуру внутри.

Важно помнить, что если картошки много, лучше жарить её небольшими порциями. Это обеспечит равномерную прожарку и сделает блюдо действительно вкусным.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом. Плоды ядовиты в связи с содержанием в них соланина. С потребительской точки зрения картофель является овощем.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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