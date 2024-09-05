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Сочные и ароматные котлеты из фарша: секреты приготовления

Котлеты из фарша, от которых невозможно оторваться: рецепт приготовления
2:10
Еда

Котлеты из фарша — одно из самых популярных блюд в домашней кухне. Они быстрые в приготовлении, сытные и очень вкусные. Но чтобы сделать их по-настоящему аппетитными и сочными, стоит придерживаться нескольких простых правил.

Котлеты из фарша, от которых невозможно оторваться: рецепт приготовления
Фото: commons.wikimedia.org by കാക്കര, CC BY-SA 3.0

Выбор ингредиентов

Основа любой котлеты — это качественный фарш. Лучше всего использовать смесь говяжьего и свиного фарша в соотношении 1:1. Также вам понадобятся яйцо, манная или панировочные сухари, соль, перец и любимые специи.

Подготовка фарша

Поместите фарш в миску, добавьте яйцо, манную или панировочные сухари (около 2-3 ст. л. на 500 г фарша), соль и специи. Тщательно перемешайте все ингредиенты руками до однородной консистенции. Если фарш получился слишком жидким, можно добавить ещё немного сухарей или манки.

Формирование котлет

Разделите фарш на равные порции и сформируйте из них плоские круглые или овальные котлеты. Размер лучше выбирать небольшой — около 6-8 см в диаметре и 1-1,5 см толщиной. Так они быстрее и равномернее прожарятся.

Обжаривание котлет

На сковороду налейте немного растительного масла и хорошо его разогрейте. Выкладывайте котлеты на сковороду, не допуская их соприкосновения. Жарьте на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Советы для идеальных котлет:

  • Не переполняйте сковороду, обжаривайте котлеты порциями.
  • Следите, чтобы масло было достаточно горячим, но не перегретым.
  • Накрывайте сковороду крышкой во время жарки, чтобы котлеты равномерно прожарились.
  • Перед подачей дайте готовым котлетам немного остыть, тогда они будут более сочными.

Подавать котлеты лучше с любимыми гарнирами, соусами или просто со свежими овощами. Такое простое и вкусное блюдо отлично подойдет как для будней, так и для праздничного стола.

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Как правильно жарить котлеты?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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