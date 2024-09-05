Сочные и ароматные котлеты из фарша: секреты приготовления

Котлеты из фарша — одно из самых популярных блюд в домашней кухне. Они быстрые в приготовлении, сытные и очень вкусные. Но чтобы сделать их по-настоящему аппетитными и сочными, стоит придерживаться нескольких простых правил.
Основа любой котлеты — это качественный фарш. Лучше всего использовать смесь говяжьего и свиного фарша в соотношении 1:1. Также вам понадобятся яйцо, манная или панировочные сухари, соль, перец и любимые специи.
Поместите фарш в миску, добавьте яйцо, манную или панировочные сухари (около 2-3 ст. л. на 500 г фарша), соль и специи. Тщательно перемешайте все ингредиенты руками до однородной консистенции. Если фарш получился слишком жидким, можно добавить ещё немного сухарей или манки.
Разделите фарш на равные порции и сформируйте из них плоские круглые или овальные котлеты. Размер лучше выбирать небольшой — около 6-8 см в диаметре и 1-1,5 см толщиной. Так они быстрее и равномернее прожарятся.
На сковороду налейте немного растительного масла и хорошо его разогрейте. Выкладывайте котлеты на сковороду, не допуская их соприкосновения. Жарьте на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
Подавать котлеты лучше с любимыми гарнирами, соусами или просто со свежими овощами. Такое простое и вкусное блюдо отлично подойдет как для будней, так и для праздничного стола.
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