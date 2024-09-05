Сочные и ароматные котлеты из фарша: секреты приготовления

Котлеты из фарша, от которых невозможно оторваться: рецепт приготовления

2:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Котлеты из фарша — одно из самых популярных блюд в домашней кухне. Они быстрые в приготовлении, сытные и очень вкусные. Но чтобы сделать их по-настоящему аппетитными и сочными, стоит придерживаться нескольких простых правил.

Фото: commons.wikimedia.org by കാക്കര, CC BY-SA 3.0

Выбор ингредиентов

Основа любой котлеты — это качественный фарш. Лучше всего использовать смесь говяжьего и свиного фарша в соотношении 1:1. Также вам понадобятся яйцо, манная или панировочные сухари, соль, перец и любимые специи.

Подготовка фарша

Поместите фарш в миску, добавьте яйцо, манную или панировочные сухари (около 2-3 ст. л. на 500 г фарша), соль и специи. Тщательно перемешайте все ингредиенты руками до однородной консистенции. Если фарш получился слишком жидким, можно добавить ещё немного сухарей или манки.

Формирование котлет

Разделите фарш на равные порции и сформируйте из них плоские круглые или овальные котлеты. Размер лучше выбирать небольшой — около 6-8 см в диаметре и 1-1,5 см толщиной. Так они быстрее и равномернее прожарятся.

Обжаривание котлет

На сковороду налейте немного растительного масла и хорошо его разогрейте. Выкладывайте котлеты на сковороду, не допуская их соприкосновения. Жарьте на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Советы для идеальных котлет:

Не переполняйте сковороду, обжаривайте котлеты порциями.

Следите, чтобы масло было достаточно горячим, но не перегретым.

Накрывайте сковороду крышкой во время жарки, чтобы котлеты равномерно прожарились.

Перед подачей дайте готовым котлетам немного остыть, тогда они будут более сочными.

Подавать котлеты лучше с любимыми гарнирами, соусами или просто со свежими овощами. Такое простое и вкусное блюдо отлично подойдет как для будней, так и для праздничного стола.

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