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Вкусный тирамису: как его приготовить в домашних условиях

Как приготовить дома тирамису
1:32
Еда

Соберите ингредиенты

Вам понадобится печенье "Дамские пальчики", крепкий кофе (охлажденный), какао-порошок, яйца, сахар, сыр маскарпоне и ванильный экстракт.

Как приготовить дома тирамису
Фото: commons.wikimedia.org by Alexis Fam, CC BY 2.0

Приготовьте кремовую смесь

Отделите желтки от белков. В миске взбейте яичные желтки с сахаром, пока они не станут кремообразными. Добавьте сыр маскарпоне и ванильный экстракт. Хорошо перемешайте до однородной массы.

Взбейте яичные белки

В отдельной миске взбейте яичные белки. Они должны иметь пышную текстуру.

Соедините сливки и яичные белки

Аккуратно добавьте взбитые яичные белки в сливочную смесь. Тщательно перемешайте их вместе, чтобы смесь получилась легкой и пушистой.

Подготовьте печенье

Окуните каждое печенье в остывший кофе. Не замачивайте их слишком долго, иначе они станут слишком размокшими.

Выложите слои

Выложите слой размоченных дамских пальчиков в посуду. Сверху выложите слой кремовой смеси. Повторяйте этот процесс, чередуя слои, пока у вас не закончатся ингредиенты. Последним слоем должен стать крем.

Посыпка с какао-порошком

Просейте какао-порошок поверх тирамису. Это придаст приятный завершающий штрих.

Охладите

Накройте тирамису полиэтиленовой пленкой и поставьте в холодильник минимум на 4 часа или на ночь.

 

Уточнения

Тирамису́ (итал. tiramisù, «вознеси меня» от гл. tira — тяни, mi — меня, su — вверх) — итальянский многослойный десерт, в состав которого входят сыр маскарпоне, кофе (обычно эспрессо), куриные яйца, сахар и печенье савоярди. Как правило, десерт припудривают какао-порошком. Возможна вариация с добавлением грецкого ореха.
 

Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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