Вкусная аджика из кабачков с яблоками: жгучая и нежная одновременно

Аджика из кабачков с яблоками на зиму: отлично сочетается с мясными блюдами

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Аджика из кабачков и яблок — это острая, но мягкая по консистенции приправа. Она не слишком густая, но и не жидкая. Зимой она отлично сочетается с мясом.

Фото: food4all.ru by Mariya Voronina (Мария Воронина), CC BY 4.0

Ингредиенты:

очищенные кабачки — 1 кг;

яблоки — 2 штуки;

болгарский перец — 2 штуки;

перец чили — 2 штуки;

чеснок — 9 зубчиков;

сахар — 2,5 столовые ложки;

соль — 1,5 столовых ложек;

уксус 9% — 30 мл;

растительное масло — 100 мл.

Приготовление

Нарежьте все овощи. Прокрутите овощи через мясорубку, используя самое мелкое сито. Добавьте соль, сахар и масло, перемешайте. Варите на среднем огне 40 минут, периодически помешивая. Затем добавьте уксус и варите ещё 10 минут. Разложите горячую аджику в стерилизованные банки и закройте их. Укутайте банки и оставьте остывать.

Аджика из кабачков и яблок готова.

Уточнения

Аджи́ка (абх. аџьыка, что в переводе означает "соль", груз. აჯიკა) — абхазская и грузинская острая приправа. 20 ноября 2018 года технология приготовления и рецепт аджики был включён в список нематериального культурного наследия Грузии.



Кабачок (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.

