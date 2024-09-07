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Вкусная аджика из кабачков с яблоками: жгучая и нежная одновременно

Аджика из кабачков с яблоками на зиму: отлично сочетается с мясными блюдами
1:06
Еда

Аджика из кабачков и яблок — это острая, но мягкая по консистенции приправа. Она не слишком густая, но и не жидкая. Зимой она отлично сочетается с мясом.

Аджика из кабачков с яблоками на зиму: отлично сочетается с мясными блюдами
Фото: food4all.ru by Mariya Voronina (Мария Воронина), CC BY 4.0

Ингредиенты:

  • очищенные кабачки — 1 кг;
  • яблоки — 2 штуки;
  • болгарский перец — 2 штуки;
  • перец чили — 2 штуки;
  • чеснок — 9 зубчиков;
  • сахар — 2,5 столовые ложки;
  • соль — 1,5 столовых ложек;
  • уксус 9% — 30 мл;
  • растительное масло — 100 мл.

Приготовление

  1. Нарежьте все овощи.
  2. Прокрутите овощи через мясорубку, используя самое мелкое сито.
  3. Добавьте соль, сахар и масло, перемешайте.
  4. Варите на среднем огне 40 минут, периодически помешивая. Затем добавьте уксус и варите ещё 10 минут.
  5. Разложите горячую аджику в стерилизованные банки и закройте их.
  6. Укутайте банки и оставьте остывать.

Аджика из кабачков и яблок готова.

Уточнения

Аджи́ка (абх. аџьыка, что в переводе означает "соль", груз. აჯიკა) — абхазская и грузинская острая приправа. 20 ноября 2018 года технология приготовления и рецепт аджики был включён в список нематериального культурного наследия Грузии.

Кабачок (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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