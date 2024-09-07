Вкусная аджика из кабачков с яблоками: жгучая и нежная одновременно

Аджика из кабачков и яблок — это острая, но мягкая по консистенции приправа. Она не слишком густая, но и не жидкая. Зимой она отлично сочетается с мясом.
Ингредиенты:
Приготовление
Аджика из кабачков и яблок готова.
Аджи́ка (абх. аџьыка, что в переводе означает "соль", груз. აჯიკა) — абхазская и грузинская острая приправа. 20 ноября 2018 года технология приготовления и рецепт аджики был включён в список нематериального культурного наследия Грузии.
Кабачок (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.
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