Как приготовить красивые и вкусные свекольные блинчики с творожной начинкой
Свекольные блинчики с творожной начинкой: вкусно и оригинально
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Представляем вашему вниманию рецепт восхитительных свекольных блинчиков с творожной начинкой. Блюдо непременно украсит стол. Раскрываем рецепт этого вкусного и необычного угощения.
Фото: freepik.com by mdjaff, PDM
Ингредиенты:
- Свёкла — 130 г
- Мука — 100 г
- Молоко — 130 мл
- Яйцо — 1 шт.
- Подсолнечное масло — 4 ст.л.
- Творог — 200 г
- Сметана — 4 ст.л.
- Укроп — 2 веточки
- Соль — по вкусу
Приготовление:
- Нарезать свёклу средними по размеру кусочками. Измельчить их с помощью блендера.
- В миске соединить молоко, яйцо, муку, 2 столовые ложки подсолнечного масла, соль и свёклу. Тщательно перемешать.
- На сковороду налить оставшееся подсолнечное масло. Приготовить блинчики обычным способом.
- Нашинковать укроп.
- В ёмкости размять творог. Добавить сметану, соль и укроп. Перемешать.
- Равномерно распредились начинку по блинчикам. Свернуть. Приятного аппетита!
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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру