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Как приготовить красивые и вкусные свекольные блинчики с творожной начинкой

Свекольные блинчики с творожной начинкой: вкусно и оригинально
1:07
Еда

Представляем вашему вниманию рецепт восхитительных свекольных блинчиков с творожной начинкой. Блюдо непременно украсит стол. Раскрываем рецепт этого вкусного и необычного угощения.

Свекольные блинчики с творожной начинкой: вкусно и оригинально
Фото: freepik.com by mdjaff, PDM

Ингредиенты:

  • Свёкла — 130 г
  • Мука — 100 г
  • Молоко — 130 мл
  • Яйцо — 1 шт.
  • Подсолнечное масло — 4 ст.л.
  • Творог — 200 г
  • Сметана — 4 ст.л.
  • Укроп — 2 веточки
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Нарезать свёклу средними по размеру кусочками. Измельчить их с помощью блендера.
  2. В миске соединить молоко, яйцо, муку, 2 столовые ложки подсолнечного масла, соль и свёклу. Тщательно перемешать.
  3. На сковороду налить оставшееся подсолнечное масло. Приготовить блинчики обычным способом.
  4. Нашинковать укроп.
  5. В ёмкости размять творог. Добавить сметану, соль и укроп. Перемешать.
  6. Равномерно распредились начинку по блинчикам. Свернуть. Приятного аппетита!

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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