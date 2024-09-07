Кольца из кабачков с фаршем: их съедят мгновенно даже те, кто не очень любит овощи

Кабачки — полезный и вкусный овощ, богатый витаминами и минералами. Они прекрасно сочетаются с мясным фаршем, делая блюдо сытным и лёгким одновременно.
Для приготовления фаршированных кабачков-колец вам потребуется:
Приготовление
Кабачок (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.
Фарш (от лат. farcire — «начинять» или от фр. farce через нем. Farce — «начинка») — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).
В широком значении фаршем называют любую начинку для кулинарных изделий (например яично-рисовый фарш для пирожков). Фарш может состоять из одного или нескольких видов компонентов. Способы измельчения: пропускание через мясорубку, рубление или нарезание вручную до состояния однородной массы.
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Вернуть фарам утраченный блеск поможет обычная белая зубная паста