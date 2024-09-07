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Кольца из кабачков с фаршем: их съедят мгновенно даже те, кто не очень любит овощи

Кольца из кабачков с фаршем в духовке: с золотистой сырной корочкой
1:27
Еда

Кабачки — полезный и вкусный овощ, богатый витаминами и минералами. Они прекрасно сочетаются с мясным фаршем, делая блюдо сытным и лёгким одновременно.

Кольца из кабачков с фаршем в духовке: с золотистой сырной корочкой
Фото: commons.wikimedia.org by Carlosdisogra, CC BY-SA 3.0

Для приготовления фаршированных кабачков-колец вам потребуется:

  • 1 крупный кабачок;
  • 500 г мясного фарша;
  • 1 луковица;
  • 2 яйца;
  • соль, перец и приправы по вкусу;
  • 1 морковь;
  • 200 г голландского сыра;
  • майонез;
  • растительное масло.

Приготовление

  1. Подготовьте ингредиенты, нарежьте кабачок кольцами толщиной 3-4 см и удалите мякоть.
  2. Смажьте противень растительным маслом и выложите на него кольца кабачков.
  3. Приготовьте фарш: добавьте в него измельчённый лук, яйца, соль, перец и приправы. Тщательно перемешайте.
  4. Выложите фарш в кольца кабачков на противне.
  5. Натрите морковь на тёрке и разместите её на кабачках.
  6. Натрите твёрдый сыр и положите его поверх моркови.
  7. Выдавите немного майонеза на каждое кольцо и равномерно распределите его по поверхности.
  8. Посыпьте кабачки тёртым сыром и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 30-60 минут. Время приготовления зависит от возраста кабачка.
  9. Когда кабачок станет мягким, блюдо готово. Подавайте горячим, украсив зеленью.

Уточнения

Кабачок (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.

Фарш (от лат. farcire — «начинять» или от фр. farce через нем. Farce — «начинка») — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).
В широком значении фаршем называют любую начинку для кулинарных изделий (например яично-рисовый фарш для пирожков). Фарш может состоять из одного или нескольких видов компонентов. Способы измельчения: пропускание через мясорубку, рубление или нарезание вручную до состояния однородной массы.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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