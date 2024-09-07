Кольца из кабачков с фаршем: их съедят мгновенно даже те, кто не очень любит овощи

Кольца из кабачков с фаршем в духовке: с золотистой сырной корочкой

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Кабачки — полезный и вкусный овощ, богатый витаминами и минералами. Они прекрасно сочетаются с мясным фаршем, делая блюдо сытным и лёгким одновременно.

Фото: commons.wikimedia.org by Carlosdisogra, CC BY-SA 3.0

Для приготовления фаршированных кабачков-колец вам потребуется:

1 крупный кабачок;

500 г мясного фарша;

1 луковица;

2 яйца;

соль, перец и приправы по вкусу;

1 морковь;

200 г голландского сыра;

майонез;

растительное масло.

Приготовление

Подготовьте ингредиенты, нарежьте кабачок кольцами толщиной 3-4 см и удалите мякоть. Смажьте противень растительным маслом и выложите на него кольца кабачков. Приготовьте фарш: добавьте в него измельчённый лук, яйца, соль, перец и приправы. Тщательно перемешайте. Выложите фарш в кольца кабачков на противне. Натрите морковь на тёрке и разместите её на кабачках. Натрите твёрдый сыр и положите его поверх моркови. Выдавите немного майонеза на каждое кольцо и равномерно распределите его по поверхности. Посыпьте кабачки тёртым сыром и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 30-60 минут. Время приготовления зависит от возраста кабачка. Когда кабачок станет мягким, блюдо готово. Подавайте горячим, украсив зеленью.

Уточнения

Кабачок (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.



Фарш (от лат. farcire — «начинять» или от фр. farce через нем. Farce — «начинка») — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).

В широком значении фаршем называют любую начинку для кулинарных изделий (например яично-рисовый фарш для пирожков). Фарш может состоять из одного или нескольких видов компонентов. Способы измельчения: пропускание через мясорубку, рубление или нарезание вручную до состояния однородной массы.

