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Гораздо проще, чем кажется: заготавливаем домашние маринованные помидорчики

Маринованные помидоры: очень простой рецепт для любителей домашних заготовок
1:04
Еда

Маринованные помидоры — это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое можно приготовить на зиму. Мы рады поделиться с вами простым рецептом, который получится у всех!

Маринованные помидоры: очень простой рецепт для любителей домашних заготовок
Фото: unsplash.com by Гео Дарвин, CC0

Ингредиенты:

  • 1 кг помидоров;
  • 1 л воды;
  • 1 ст. л. соли;
  • 2 ст. л. сахара;
  • 1 ч. л. уксусной эссенции;
  • лавровый лист, чёрный перец горошком, гвоздика по вкусу.

Приготовление

  1. Подготовьте помидоры: вымойте их и у основания каждого сделайте надрез крест-накрест.
  2. Подготовьте маринад: вскипятите воду, добавьте в неё соль, сахар и специи.
  3. Теперь нужно сложить помидоры в банки, после чего их необходимо залить горячим маринадом.
  4. Теперь в каждую банку добавьте уксусную эссенцию.
  5. Закатайте банки. После этого переверните их вверх дном и дайте полностью остыть.

Маринованные помидоры готовы! Они станут отличной закуской на вашем столе и порадуют вас своим вкусом.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами.

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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