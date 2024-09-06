Гораздо проще, чем кажется: заготавливаем домашние маринованные помидорчики

Маринованные помидоры: очень простой рецепт для любителей домашних заготовок

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Маринованные помидоры — это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое можно приготовить на зиму. Мы рады поделиться с вами простым рецептом, который получится у всех!

Фото: unsplash.com by Гео Дарвин, CC0

Ингредиенты:

1 кг помидоров;

1 л воды;

1 ст. л. соли;

2 ст. л. сахара;

1 ч. л. уксусной эссенции;

лавровый лист, чёрный перец горошком, гвоздика по вкусу.

Приготовление

Подготовьте помидоры: вымойте их и у основания каждого сделайте надрез крест-накрест. Подготовьте маринад: вскипятите воду, добавьте в неё соль, сахар и специи. Теперь нужно сложить помидоры в банки, после чего их необходимо залить горячим маринадом. Теперь в каждую банку добавьте уксусную эссенцию. Закатайте банки. После этого переверните их вверх дном и дайте полностью остыть.

Маринованные помидоры готовы! Они станут отличной закуской на вашем столе и порадуют вас своим вкусом.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами.



Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.

