Гораздо проще, чем кажется: заготавливаем домашние маринованные помидорчики

Маринованные помидоры — это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое можно приготовить на зиму. Мы рады поделиться с вами простым рецептом, который получится у всех!
Ингредиенты:
Приготовление
Маринованные помидоры готовы! Они станут отличной закуской на вашем столе и порадуют вас своим вкусом.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами.
Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
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