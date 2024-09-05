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Понравится детям: рецепт печёных яблок с творогом

Готовим нежные печёные яблоки с творогом
0:45
Еда

Печёные яблоки с творогом — прекрасный вариант для завтрака. Блюдо непременно понравится детям. Рассказываем, как его приготовить.

Готовим нежные печёные яблоки с творогом
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

  • Яблоко — 3 шт.
  • Творог — 150 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сахар — 1 ст.л.
  • Ванильный сахар — на кончике ножа

Приготовление:

  1. Отделить желток яйца от белка. 
  2. В миске соединить творог, желток и оба вида сахара. Перемешать.
  3. Срезать верхушку яблок. Удалить часть с семенами.
  4. Заполнить лунки творожной смесью.
  5. Отправить блюдо в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Приятного аппетита!

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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