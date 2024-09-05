Понравится детям: рецепт печёных яблок с творогом
Готовим нежные печёные яблоки с творогом
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Печёные яблоки с творогом — прекрасный вариант для завтрака. Блюдо непременно понравится детям. Рассказываем, как его приготовить.
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ингредиенты:
- Яблоко — 3 шт.
- Творог — 150 г
- Яйцо — 1 шт.
- Сахар — 1 ст.л.
- Ванильный сахар — на кончике ножа
Приготовление:
- Отделить желток яйца от белка.
- В миске соединить творог, желток и оба вида сахара. Перемешать.
- Срезать верхушку яблок. Удалить часть с семенами.
- Заполнить лунки творожной смесью.
- Отправить блюдо в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Приятного аппетита!
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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру