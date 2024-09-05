Готовим нежный заварной крем: простой рецепт

Для загустения заварного крема обычно используют крахмал. Но можно обойтись и без этого ингредиента.
Вам нужно взять следующие продукты: сахар, горячее молоко, куриное яйцо и обычная мука.
Возьмите литр молока, налейте в кастрюлю и начните подогревать его. Важно не довести до кипения. В горячее молоко насыпьте половину стакана сахара, размешивайте, пока он не растворится.
В отдельной емкости смешайте яйцо и две столовые ложки муки. Если масса выйдет густой, то положите столовую ложку холодного молока. Введите яичную массу в горячее молоко, не забывая мешать.
Когда крем станет нужной густоты, снимите его с плиты. Теперь крем готов, и вы можете приступать к дальнейшему приготовлению десерта.
Заварной крем — кондитерский крем, приготовленный методом варки из молока, сливок или воды, яиц, сахара, муки или крахмала.
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