Салат с корейской морковью и сухариками: облегчённый рецепт без майонеза и мяса

Рецепт салата с корейской морковкой и сухариками

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Салат с корейской морковью и сухариками можно приготовить и в будний день. От праздничного варианта он отличается отсутствием майонеза и мяса, что делает блюдо более полезным и диетическим.

Фото: Adobe Stock by tanya78, PDM

Ингредиенты:

корейская морковь,

красный лук,

консервированный горошек,

твёрдый сыр,

уксус,

белый хлеб,

соль,

нежирная сметана, соевый соус и свежемолотый перец (для заправки).

Приготовление:

Лук нарежьте полукольцами и оставьте на пять минут в уксусе. Сыр натрите на крупной тёрке. Хлеб нарежьте кубиками и подсушите его в духовке. Для заправки смешайте сметану, соевый соус и перец. Выложите все ингредиенты в салатник и перемешайте. Заправку добавляйте непосредственно перед подачей, чтобы сухарики не размокли.

Уточнения

Морковь по-корейски (также морковча, корё мар 마르코프차) — салат из нарезанной моркови (в виде тонкой и длинной соломки), чеснока, растительного масла и приправ (например кинзы). Морковь по-корейски обрела широкую популярность в СССР, сохраняющуюся во многих бывших республиках.



Сухари́ — разрезанное и высушенное хлебобулочное изделие влажностью 8—12%.



Кулинарный рецепт — руководство по приготовлению кулинарного изделия. Содержит информацию о необходимых пищевых продуктах, их пропорциях и инструкциях по смешиванию и обработке. Кулинарные рецепты описывают механическую и тепловую обработку ингредиентов, способы сервировки готовых изделий.

