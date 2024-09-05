Салат с корейской морковью и сухариками: облегчённый рецепт без майонеза и мяса

Салат с корейской морковью и сухариками можно приготовить и в будний день. От праздничного варианта он отличается отсутствием майонеза и мяса, что делает блюдо более полезным и диетическим.
Ингредиенты:
Приготовление:
Морковь по-корейски (также морковча, корё мар 마르코프차) — салат из нарезанной моркови (в виде тонкой и длинной соломки), чеснока, растительного масла и приправ (например кинзы). Морковь по-корейски обрела широкую популярность в СССР, сохраняющуюся во многих бывших республиках.
Сухари́ — разрезанное и высушенное хлебобулочное изделие влажностью 8—12%.
Кулинарный рецепт — руководство по приготовлению кулинарного изделия. Содержит информацию о необходимых пищевых продуктах, их пропорциях и инструкциях по смешиванию и обработке. Кулинарные рецепты описывают механическую и тепловую обработку ингредиентов, способы сервировки готовых изделий.
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