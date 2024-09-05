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Салат с корейской морковью и сухариками: облегчённый рецепт без майонеза и мяса

Рецепт салата с корейской морковкой и сухариками
0:53
Еда

Салат с корейской морковью и сухариками можно приготовить и в будний день. От праздничного варианта он отличается отсутствием майонеза и мяса, что делает блюдо более полезным и диетическим.

Рецепт салата с корейской морковкой и сухариками
Фото: Adobe Stock by tanya78, PDM

Ингредиенты:

  • корейская морковь,
  • красный лук,
  • консервированный горошек,
  • твёрдый сыр,
  • уксус,
  • белый хлеб,
  • соль,
  • нежирная сметана, соевый соус и свежемолотый перец (для заправки).

Приготовление:

  1. Лук нарежьте полукольцами и оставьте на пять минут в уксусе.
  2. Сыр натрите на крупной тёрке.
  3. Хлеб нарежьте кубиками и подсушите его в духовке.
  4. Для заправки смешайте сметану, соевый соус и перец.
  5. Выложите все ингредиенты в салатник и перемешайте. Заправку добавляйте непосредственно перед подачей, чтобы сухарики не размокли.

Уточнения

Морковь по-корейски (также морковча, корё мар 마르코프차) — салат из нарезанной моркови (в виде тонкой и длинной соломки), чеснока, растительного масла и приправ (например кинзы). Морковь по-корейски обрела широкую популярность в СССР, сохраняющуюся во многих бывших республиках.

Сухари́ — разрезанное и высушенное хлебобулочное изделие влажностью 8—12%.

Кулинарный рецепт — руководство по приготовлению кулинарного изделия. Содержит информацию о необходимых пищевых продуктах, их пропорциях и инструкциях по смешиванию и обработке. Кулинарные рецепты описывают механическую и тепловую обработку ингредиентов, способы сервировки готовых изделий.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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