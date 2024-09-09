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Как получить идеальную хрустящую корочку на рыбе? Три секрета от шефов

Три секрета для создания идеальной корочки на рыбе
1:28
Еда

Жарка рыбы может показаться простой задачей, но только опытные кулинары знают, как добиться идеальной хрустящей корочки. Для того чтобы рыба была красивого золотистого цвета, с тонкой, но хрустящей корочкой, существует несколько важных правил, которые помогут даже начинающим хозяйкам.

Три секрета для создания идеальной корочки на рыбе
Фото: commons.wikimedia.org by Prayitno / Thank you for (12 millions +) view, CC BY 2.0

Секреты хрустящей корочки

Сушка

После того как вы вымыли и почистили рыбу, она становится влажной, что препятствует образованию корочки. Чтобы добиться правильного результата, рыбу необходимо тщательно высушить перед жаркой. Влага на поверхности рыбы — главный враг хрустящей корочки.

"Мучная вуаль"

Для того чтобы корочка получилась идеальной, следует использовать панировку из пшеничной муки, специй и соли. Эти ингредиенты нужно смешать и поместить в полиэтиленовый пакет. Затем туда кладут куски рыбы и трясут пакет до равномерного распределения муки по всей поверхности рыбы. Этот метод создает ровный и тонкий слой панировки, который при жарке превратится в золотистую корочку.

Жарка

Рыбу нельзя жарить на плохо прогретой сковороде или с малым количеством масла, так как это испортит блюдо. Сковорода должна быть хорошо разогрета, а уровень масла на дне — не менее 7 мм. Это обеспечит равномерную жарку и создание хрустящей корочки.

Уточнения

Жареная рыба — обобщающее название рыбных блюд и кулинарных изделий, приготавливаемых жареньем. При жарке рыба сохраняет экстрактивные вещества, за счёт поджаристой корочки улучшаются её вкус и запах.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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