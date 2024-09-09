Как получить идеальную хрустящую корочку на рыбе? Три секрета от шефов

Три секрета для создания идеальной корочки на рыбе

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Жарка рыбы может показаться простой задачей, но только опытные кулинары знают, как добиться идеальной хрустящей корочки. Для того чтобы рыба была красивого золотистого цвета, с тонкой, но хрустящей корочкой, существует несколько важных правил, которые помогут даже начинающим хозяйкам.

Фото: commons.wikimedia.org by Prayitno / Thank you for (12 millions +) view, CC BY 2.0

Секреты хрустящей корочки

Сушка

После того как вы вымыли и почистили рыбу, она становится влажной, что препятствует образованию корочки. Чтобы добиться правильного результата, рыбу необходимо тщательно высушить перед жаркой. Влага на поверхности рыбы — главный враг хрустящей корочки.

"Мучная вуаль"

Для того чтобы корочка получилась идеальной, следует использовать панировку из пшеничной муки, специй и соли. Эти ингредиенты нужно смешать и поместить в полиэтиленовый пакет. Затем туда кладут куски рыбы и трясут пакет до равномерного распределения муки по всей поверхности рыбы. Этот метод создает ровный и тонкий слой панировки, который при жарке превратится в золотистую корочку.

Жарка

Рыбу нельзя жарить на плохо прогретой сковороде или с малым количеством масла, так как это испортит блюдо. Сковорода должна быть хорошо разогрета, а уровень масла на дне — не менее 7 мм. Это обеспечит равномерную жарку и создание хрустящей корочки.

Уточнения

Жареная рыба — обобщающее название рыбных блюд и кулинарных изделий, приготавливаемых жареньем. При жарке рыба сохраняет экстрактивные вещества, за счёт поджаристой корочки улучшаются её вкус и запах.

