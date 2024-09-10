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Лучший маринад для свинины: дешёвый, быстрый и очень вкусный

Как приготовить вкусную свинину за полчаса с простым маринадом
1:10
Еда

Свинина — одно из самых популярных видов красного мяса благодаря своей доступности и вкусовым качествам. В последнее время на рынке стали популярны "элитные" маринады, которые могут значительно удорожить приготовление мяса.

Как приготовить вкусную свинину за полчаса с простым маринадом
Фото: commons.wikimedia.org by gran, CC BY 3.0

Однако существует более простой и доступный рецепт, который позволит приготовить свинину не менее вкусно, используя минимальный набор ингредиентов.

Ингредиенты для маринада:

  • две большие ложки домашнего майонеза;
  • 3-4 дольки чеснока;
  • по половине ложки черного перца и паприки;
  • соль по вкусу.

Процесс приготовления

Этот маринад рассчитан на полкилограмма свинины, но если у вас больше мяса, просто увеличьте количество ингредиентов. Сначала мясо нужно тщательно вымыть, высушить и нарезать на куски. Затем посыпьте свинину смесью соли, паприки и черного перца. Чеснок нужно мелко порубить и смешать с майонезом.

Полученный маринад равномерно распределите по мясу. Преимущество этого маринада в его скорости: уже через полчаса свинина готова к приготовлению.

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
 

Свини́на — кулинарное и промышленное наименование мяса свиней. Второй по объёмам производства и потребления в мире вид мяса после мяса птицы.
 

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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