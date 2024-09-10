Лучший маринад для свинины: дешёвый, быстрый и очень вкусный

Свинина — одно из самых популярных видов красного мяса благодаря своей доступности и вкусовым качествам. В последнее время на рынке стали популярны "элитные" маринады, которые могут значительно удорожить приготовление мяса.
Однако существует более простой и доступный рецепт, который позволит приготовить свинину не менее вкусно, используя минимальный набор ингредиентов.
Ингредиенты для маринада:
Процесс приготовления
Этот маринад рассчитан на полкилограмма свинины, но если у вас больше мяса, просто увеличьте количество ингредиентов. Сначала мясо нужно тщательно вымыть, высушить и нарезать на куски. Затем посыпьте свинину смесью соли, паприки и черного перца. Чеснок нужно мелко порубить и смешать с майонезом.
Полученный маринад равномерно распределите по мясу. Преимущество этого маринада в его скорости: уже через полчаса свинина готова к приготовлению.
Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
Свини́на — кулинарное и промышленное наименование мяса свиней. Второй по объёмам производства и потребления в мире вид мяса после мяса птицы.
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