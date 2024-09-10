Лучший маринад для свинины: дешёвый, быстрый и очень вкусный

Как приготовить вкусную свинину за полчаса с простым маринадом

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Свинина — одно из самых популярных видов красного мяса благодаря своей доступности и вкусовым качествам. В последнее время на рынке стали популярны "элитные" маринады, которые могут значительно удорожить приготовление мяса.

Фото: commons.wikimedia.org by gran, CC BY 3.0

Однако существует более простой и доступный рецепт, который позволит приготовить свинину не менее вкусно, используя минимальный набор ингредиентов.

Ингредиенты для маринада:

две большие ложки домашнего майонеза;

3-4 дольки чеснока;

по половине ложки черного перца и паприки;

соль по вкусу.

Процесс приготовления

Этот маринад рассчитан на полкилограмма свинины, но если у вас больше мяса, просто увеличьте количество ингредиентов. Сначала мясо нужно тщательно вымыть, высушить и нарезать на куски. Затем посыпьте свинину смесью соли, паприки и черного перца. Чеснок нужно мелко порубить и смешать с майонезом.

Полученный маринад равномерно распределите по мясу. Преимущество этого маринада в его скорости: уже через полчаса свинина готова к приготовлению.

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.





Свини́на — кулинарное и промышленное наименование мяса свиней. Второй по объёмам производства и потребления в мире вид мяса после мяса птицы.



