Необычный способ жарки картошки, о котором вы точно не знали

Простой рецепт вкусной жареной картошки для домашнего стола

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление вкусной жареной картошки может значительно облегчить задачу по созданию качественного и недорогого блюда для семьи. Если овладеть этим навыком, вы всегда будете иметь под рукой прекрасное блюдо, которое понравится всем за столом. Вкус картошки можно значительно улучшить, если использовать несколько секретных ингредиентов.

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Порошок карри

Этот специи придаст картошке не только богатый аромат, но и слегка пикантный вкус, а также красивый золотистый цвет. Если у вас нет порошка карри, его легко заменить на куркуму или паприку, которые тоже добавят блюду особый шарм.

Сало

Растопив кусок сала вместе со сливочным маслом, вы получите невероятно ароматную жареную картошку. Такой способ приготовления создаст насыщенный вкус, перед которым будет сложно устоять.

Сливочное масло

Для появления аппетитной корочки, сливочное масло — незаменимый ингредиент. Можно добавить его в самом начале готовки вместе с салом, или внести небольшой кусочек в середине жарки, чтобы корочка получилась золотистой и хрустящей.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом. Плоды ядовиты в связи с содержанием в них соланина. С потребительской точки зрения картофель является овощем.





Жареный картофель — гарнир ко вторым блюдам или самостоятельное блюдо.



