Домашняя аджика из кабачков и помидоров: пошаговый рецепт пикантной заготовки на зиму

Рецепт пикантной аджики из кабачков и помидоров: идеальная закуска на зиму

1:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Аджика — это пикантная закуска, которая прекрасно подходит к мясным и овощным блюдам. Её можно использовать как соус или добавлять в гарниры для придания блюдам острого и насыщенного вкуса.

Фото: Freepik by stockking, PDM

Приготовленная на основе свежих овощей, аджика сохраняет полезные вещества и ароматы лета, а благодаря консервированию, она станет отличным дополнением к зимнему рациону. Ниже приведён рецепт, который поможет вам приготовить вкусную аджику в домашних условиях.

Список ингредиентов:

Кабачки — 1,5 кг;

Помидоры — 800 г;

Сладкий перец — 250 г;

Морковь — 250 г;

Чеснок — 50 г;

Оливковое масло — 100 мл;

Уксус 9% — 80 мл;

Сахар — 50 г;

Молотый красный перец — 1 ст. л.;

Соль — 1 ст. л.

Приготовление:

Овощи тщательно вымойте и обсушите. Морковь очистите, а у перца удалите семена и перегородки. Молодые кабачки можно не очищать. Измельчите кабачки, помидоры, перец и морковь с помощью мясорубки и выложите смесь в кастрюлю с толстым дном. Поставьте кастрюлю на плиту, добавьте масло, сахар и соль. После закипания варите на среднем огне 40 минут, помешивая. Очистите чеснок и измельчите его с помощью чеснокодавки или ножа. Добавьте в овощную массу вместе с уксусом и красным перцем. Тушите ещё 10 минут, затем выключите огонь. Горячую аджику разлейте по стерилизованным банкам и закатайте. Переверните банки и укутайте в тёплое покрывало. Когда банки полностью остынут, уберите их в прохладное место для хранения.

Уточнения

Аджи́ка (абх. аџьыка, что в переводе означает "соль", груз. აჯიკა) — абхазская и грузинская острая приправа. 20 ноября 2018 года технология приготовления и рецепт аджики был включён в список нематериального культурного наследия Грузии.

