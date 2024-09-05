Домашняя аджика из кабачков и помидоров: пошаговый рецепт пикантной заготовки на зиму

Аджика — это пикантная закуска, которая прекрасно подходит к мясным и овощным блюдам. Её можно использовать как соус или добавлять в гарниры для придания блюдам острого и насыщенного вкуса.
Фото: Freepik by stockking, PDM
Приготовленная на основе свежих овощей, аджика сохраняет полезные вещества и ароматы лета, а благодаря консервированию, она станет отличным дополнением к зимнему рациону. Ниже приведён рецепт, который поможет вам приготовить вкусную аджику в домашних условиях.
Список ингредиентов:
Кабачки — 1,5 кг;
Помидоры — 800 г;
Сладкий перец — 250 г;
Морковь — 250 г;
Чеснок — 50 г;
Оливковое масло — 100 мл;
Уксус 9% — 80 мл;
Сахар — 50 г;
Молотый красный перец — 1 ст. л.;
Соль — 1 ст. л.
Приготовление:
Овощи тщательно вымойте и обсушите. Морковь очистите, а у перца удалите семена и перегородки. Молодые кабачки можно не очищать.
Измельчите кабачки, помидоры, перец и морковь с помощью мясорубки и выложите смесь в кастрюлю с толстым дном.
Поставьте кастрюлю на плиту, добавьте масло, сахар и соль. После закипания варите на среднем огне 40 минут, помешивая.
Очистите чеснок и измельчите его с помощью чеснокодавки или ножа. Добавьте в овощную массу вместе с уксусом и красным перцем.
Тушите ещё 10 минут, затем выключите огонь.
Горячую аджику разлейте по стерилизованным банкам и закатайте.
Переверните банки и укутайте в тёплое покрывало.
Когда банки полностью остынут, уберите их в прохладное место для хранения.
Уточнения
Аджи́ка (абх. аџьыка, что в переводе означает "соль", груз. აჯიკა) — абхазская и грузинская острая приправа. 20 ноября 2018 года технология приготовления и рецепт аджики был включён в список нематериального культурного наследия Грузии.
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