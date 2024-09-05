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Домашняя аджика из кабачков и помидоров: пошаговый рецепт пикантной заготовки на зиму

Рецепт пикантной аджики из кабачков и помидоров: идеальная закуска на зиму
1:56
Еда

Аджика — это пикантная закуска, которая прекрасно подходит к мясным и овощным блюдам. Её можно использовать как соус или добавлять в гарниры для придания блюдам острого и насыщенного вкуса.

Рецепт пикантной аджики из кабачков и помидоров: идеальная закуска на зиму
Фото: Freepik by stockking, PDM

Приготовленная на основе свежих овощей, аджика сохраняет полезные вещества и ароматы лета, а благодаря консервированию, она станет отличным дополнением к зимнему рациону. Ниже приведён рецепт, который поможет вам приготовить вкусную аджику в домашних условиях.

Список ингредиентов:

  • Кабачки — 1,5 кг;
  • Помидоры — 800 г;
  • Сладкий перец — 250 г;
  • Морковь — 250 г;
  • Чеснок — 50 г;
  • Оливковое масло — 100 мл;
  • Уксус 9% — 80 мл;
  • Сахар — 50 г;
  • Молотый красный перец — 1 ст. л.;
  • Соль — 1 ст. л.

Приготовление:

  1. Овощи тщательно вымойте и обсушите. Морковь очистите, а у перца удалите семена и перегородки. Молодые кабачки можно не очищать.
  2. Измельчите кабачки, помидоры, перец и морковь с помощью мясорубки и выложите смесь в кастрюлю с толстым дном.
  3. Поставьте кастрюлю на плиту, добавьте масло, сахар и соль. После закипания варите на среднем огне 40 минут, помешивая.
  4. Очистите чеснок и измельчите его с помощью чеснокодавки или ножа. Добавьте в овощную массу вместе с уксусом и красным перцем.
  5. Тушите ещё 10 минут, затем выключите огонь.
  6. Горячую аджику разлейте по стерилизованным банкам и закатайте.
  7. Переверните банки и укутайте в тёплое покрывало.
  8. Когда банки полностью остынут, уберите их в прохладное место для хранения.

Уточнения

Аджи́ка (абх. аџьыка, что в переводе означает "соль", груз. აჯიკა) — абхазская и грузинская острая приправа. 20 ноября 2018 года технология приготовления и рецепт аджики был включён в список нематериального культурного наследия Грузии.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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