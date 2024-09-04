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Сделай сам: простой рецепт вкусных и полезных глазированных сырков

От советской классики до авторских экспериментов: секреты идеальных домашних глазированных сырков
2:25
Еда

Многие помнят традиционные советские глазированные сырки из детства - нежные, сладкие и такие притягательные. К счастью, их можно легко приготовить самостоятельно в домашних условиях, используя всего несколько простых ингредиентов.

От советской классики до авторских экспериментов: секреты идеальных домашних глазированных сырков
Фото: commons.wikimedia.org by Nikolastaverna, CC BY-SA 4.0

Для изготовления глазированных сырков потребуется классический творожный сырок в качестве основы и шоколадная глазурь. Последнюю можно купить готовую или легко приготовить самостоятельно. Кроме того, в состав начинки и покрытия можно добавлять различные ароматные ингредиенты на ваш вкус.

Ингредиенты:

  • 500 г творожного сырка (жирность 9%)
  • 100 г темного или молочного шоколада
  • 2-3 ст.л. сахарной пудры (или по вкусу)
  • 1 ч.л. ванильного экстракта (опционально)
  • 1-2 ст.л. растительного масла

Для глазури:

  • 100 г темного или молочного шоколада
  • 2-3 ст.л. сливок (или молока)
  • 1 ч.л. растительного масла

Приготовление:

  1. Разомните творожный сырок, добавьте сахарную пудру и ванильный экстракт. Тщательно перемешайте до однородной массы.
  2. Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке. Добавьте 1-2 ст.л. растительного масла, чтобы шоколад стал более пластичным. Перемешайте
  3. Выложите творожную массу на рабочую поверхность и сформируйте из нее небольшие сырки овальной или круглой формы.
  4. Обмакните каждый сырок в растопленный шоколад, полностью покрывая его. Выложите на пергаментную бумагу и поместите в холодильник для застывания глазури, примерно на 30 минут.
  5. Для приготовления шоколадной глазури растопите шоколад на водяной бане вместе со сливками (или молоком) и 1 ч.л. растительного масла. Перемешивайте до получения гладкой однородной массы.
  6. Окуните каждый готовый глазированный сырок в шоколадную глазурь, полностью покрывая. Переложите на решетку или пергамент для стекания лишней глазури.
  7. Поместите сырки в холодильник, чтобы шоколадная глазурь застыла. Готово!

Хранить домашние глазированные сырки можно в холодильнике до 5 дней. Отличный вариант для десерта или перекуса!

Уточнения

Творо́жный сыро́к или глазиро́ванный сыро́к (полное название: глазированный шоколадом творожный сырок) — торговое наименование молочных продуктов, порционного кисломолочного продукта из творога с добавлением сахара, соли, сливочного масла, сухофруктов, ванилина и других добавок. Продукт часто покрывается продуктами шоколадного производства; реализуется охлаждённым.

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Глазированные сырки из трёх ингредиентов!
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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