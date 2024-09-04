Сделай сам: простой рецепт вкусных и полезных глазированных сырков

От советской классики до авторских экспериментов: секреты идеальных домашних глазированных сырков

2:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие помнят традиционные советские глазированные сырки из детства - нежные, сладкие и такие притягательные. К счастью, их можно легко приготовить самостоятельно в домашних условиях, используя всего несколько простых ингредиентов.

Фото: commons.wikimedia.org by Nikolastaverna, CC BY-SA 4.0

Для изготовления глазированных сырков потребуется классический творожный сырок в качестве основы и шоколадная глазурь. Последнюю можно купить готовую или легко приготовить самостоятельно. Кроме того, в состав начинки и покрытия можно добавлять различные ароматные ингредиенты на ваш вкус.

Ингредиенты:

500 г творожного сырка (жирность 9%)

100 г темного или молочного шоколада

2-3 ст.л. сахарной пудры (или по вкусу)

1 ч.л. ванильного экстракта (опционально)

1-2 ст.л. растительного масла

Для глазури:

100 г темного или молочного шоколада

2-3 ст.л. сливок (или молока)

1 ч.л. растительного масла

Приготовление:

Разомните творожный сырок, добавьте сахарную пудру и ванильный экстракт. Тщательно перемешайте до однородной массы. Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке. Добавьте 1-2 ст.л. растительного масла, чтобы шоколад стал более пластичным. Перемешайте Выложите творожную массу на рабочую поверхность и сформируйте из нее небольшие сырки овальной или круглой формы. Обмакните каждый сырок в растопленный шоколад, полностью покрывая его. Выложите на пергаментную бумагу и поместите в холодильник для застывания глазури, примерно на 30 минут. Для приготовления шоколадной глазури растопите шоколад на водяной бане вместе со сливками (или молоком) и 1 ч.л. растительного масла. Перемешивайте до получения гладкой однородной массы. Окуните каждый готовый глазированный сырок в шоколадную глазурь, полностью покрывая. Переложите на решетку или пергамент для стекания лишней глазури. Поместите сырки в холодильник, чтобы шоколадная глазурь застыла. Готово!

Хранить домашние глазированные сырки можно в холодильнике до 5 дней. Отличный вариант для десерта или перекуса!

Уточнения

Творо́жный сыро́к или глазиро́ванный сыро́к (полное название: глазированный шоколадом творожный сырок) — торговое наименование молочных продуктов, порционного кисломолочного продукта из творога с добавлением сахара, соли, сливочного масла, сухофруктов, ванилина и других добавок. Продукт часто покрывается продуктами шоколадного производства; реализуется охлаждённым.



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