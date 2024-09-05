Новый взгляд на старый миф: безопасность салатов из помидоров и огурцов

Реальность против мифов: можно ли смешивать огурцы и помидоры

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

В последнее время в СМИ и социальных сетях часто появляется информация о том, что сочетание помидоров и огурцов в одном салате может быть вредным для здоровья. Однако, как объясняет нутрициолог Виктория Вишнякова, это всего лишь миф.

Фото: commons.wikimedia.org by Melaad2009, CC BY-SA 4.0

Идею раздельного питания ввел натуропат Герберт Шелтон, который не имел медицинского образования и был осужден за нелегальную медицинскую практику. По словам Вишняковой, Шелтон был далек от научного понимания биохимии и анатомии человека. На самом деле, современная наука опровергает идею о вреде сочетания различных продуктов: процесс усвоения пищи гораздо сложнее и не зависит от ее одновременного потребления.

Приверженцы раздельного употребления огурцов и помидоров аргументируют это тем, что аскорбиназа, содержащаяся в огурцах, мешает усвоению витамина С из томатов. Но, как отмечает Вишнякова, аскорбиназа присутствует во многих фруктах и овощах и ее влияние на усвоение витамина С минимально. Таким образом, нет научных оснований избегать таких сочетаний в рационе.

Уточнения

Нутрициоло́гия (от лат. nutritio — питание и греч. λόγος — учение) или наука о питании — наука, направленная на изучение функциональных, метаболических, гигиенических и клинических аспектов взаимодействия питательных веществ и их влияние на организм человека. Нутрициология изучает механизмы здорового питания, мотивы выбора пищи человеком, определяет системы питания и стратегии рационального питания человека. В отличие от диетологии, нутрициология не занимается изучением и подбором питания для сохранения здоровья при различных патологиях, а также отличается комплексным подходом к изучению проблемы питания.





