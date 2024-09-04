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Готовим из лесного урожая: рецепты с белыми грибами и лисичками

Грибные рецепты для сентябрьского урожая
1:38
Еда

Грибной сезон продолжается, и сентябрь — отличное время для сбора урожая в российских лесах. В этом месяце можно найти самые разные грибы: белые, лисички, опята, грузди, волнушки, сыроежки, рыжики, маслята, подосиновики, подберезовики и моховики. Однако важно помнить, что лес полон как съедобных, так и ядовитых грибов, которые могут маскироваться под безопасные виды. Опытные грибники определяют съедобные грибы по их естественному и равномерному цвету, который не меняется при срезе, а также по отсутствию юбочки на ножке гриба.

Грибные рецепты для сентябрьского урожая
Фото: Pexels by StockSnap, PDM

Специалисты из "Едим Дома" рекомендуют срезать грибы среднего размера, чтобы маленькие оставались в лесу для дальнейшего роста. Старые и переросшие грибы лучше избегать — в них могут быть насекомые. Свежесобранные грибы долго не хранятся, поэтому их стоит готовить сразу, чтобы наслаждаться ароматными и полезными блюдами.

Белые грибы, например, можно отварить и обжарить, сохранив бульон для супов и соусов. Они прекрасно сочетаются с картофелем, рисом, перловкой, пастой, сливками и овощами вроде баклажанов или цветной капусты. Лисички подойдут для жарки, приготовления супов-пюре, фритатты, запеканок или даже хлеба. Опята можно использовать для вкусного жаркого, а грузди — для маринования. Рыжики идеально подходят для засолки, сохраняя свой вкус на протяжении долгого времени.

Уточнения

Грибы́ (лат. Fungi или Mycota) — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных. Грибы изучает наука микология, которая считается разделом ботаники, поскольку ранее грибы относили к царству растений.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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